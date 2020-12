Faber og DR Pigekoret kan ses i Slangerup

Sammen med DR Pigekoret og Phillip Faber er der to prisvindende gæstekunstnere på scenen. Det er kongelig balletdanser Ida Praetorius og den unge mundharpevirtuos Mathias Heise, som har vundet adskillige danske og internationale priser for sit mundharpespil blandt andet Kronprinsparrets Stjernedryspris.

"Hvert år samler DR Pigekorets julekoncerter tusindvis af danskere i Koncertsalen i DR Byen - og endnu flere står på venteliste for at få billet til koncerterne. I år må ekstra mange undvære koncerten på grund af corona-restriktioner, og derfor har DR Pigekoret besluttet at invitere publikum i hele Danmark til at opleve koncerten i biografen. Koncerten akkompagneres af en klassisk strygekvartet og Phillip Faber, som selv sidder ved flyglet i Koncertsalen," skriver Slangerup Bio og Birgit Eckeroth i en pressemeddelelse.