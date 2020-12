Få besøg af plejen på en skærm

Se billedserie Carl Kirketerp-Møller (Foto: Frederikssund Kommune, Heidi Poulsen)

Som noget nyt tilbyder Frederikssund Kommune nu ældre, der modtager hjælp fra hjemmeplejen eller sygeplejen, at de kan få besøg via en skærm. Det kan gøre hverdagen lettere for den ældre og frigiver tid for døgnplejen

Døgnplejen i Frederikssund Kommune tilbyder nu ældre mulighed for at klare nogle af besøgene via en skærm. Et opkald via en smartphone eller tablet kan således ofte være nok, hvis "besøget" kun drejer sig om f.eks. en påmindelse om at tage sin medicin eller at spise eller drikke tilstrækkeligt. Under et skærmbesøg kan den ældre og medarbejderen både se hinanden og snakke sammen, og det er derfor egnet til de situationer, hvor den ældre kan selv og evt. blot skal guides eller påmindes om noget. I andre situationer kommer døgnplejen naturligvis fysisk på besøg som sædvanligt.

En fordel for begge parter Ved brug af skærmbesøg vil døgnplejens medarbejdere spare tid på transport. Dermed bliver der bedre tid til at hjælpe dem, der har brug for et fysisk besøg. For den ældre er fordelen, at man ikke skal sidde og vente på, at der kommer nogen. Erfaringerne viser nemlig, at samtaler via skærmen opleves leveret mere til tiden, og så reducerer det antallet af forskellige personer, der kommer i boligen. Samtidig kan skærmbesøg i en Covid-19-tid være med til at reducere antallet af personlige kontakter og dermed smitterisikoen for den ældre.

Er blevet glad for det En af dem, der allerede er begyndt at få besøg via en skærm er Carl Kirketerp-Møller. I tre uger har han fået et dagligt skærmbesøg, selv om han var skeptisk i starten:

"Da jeg hørte om det første gang, tænkte jeg "Nej, nu stopper I". Men nu er jeg glad for det. Det er godt at kunne se ansigterne i stedet for maskerne. Jeg har ikke set deres ansigter i flere uger. Det har sgu ikke været sjovt," siger han.

Efter en smule startvanskeligheder er der nu ingen problemer med at betjene den udlånte tablet.

"Det er da nemmere over skærmen. Det bedste er jo nok, at man opfatter skærmbesøg som noget, der ikke bare skal overstås. Det er koncentreret, og jeg kan spørge om det, der er problemer med og får den hjælp, der er brug," fastslår han.

Også Finn Henriksen har fået et dagligt skærmbesøg i ca. 10 dage. Han har selv computer i forvejen, så det har ikke været noget problem for ham at finde ud af teknikken. Men han er endnu ikke fuldt overbevist om fordelene:

"Jeg er godt tilfreds med det. Men det er ikke det samme som fysisk besøg. Det vil jeg nok hellere have. Men man skal vænne sig til det. Det bedste er, at man kan se hinanden," siger han.

Pårørende kan også være med

De ældre, som ønsker at bruge tilbuddet om skærmbesøg, kan enten bruge deres egen smartphone eller tablet, eller de kan låne en af Frederikssund Kommune. Systemet, der hedder VitaComm, kan også bruges af pårørende til at komme i kontakt med den ældre. Pårørende skal dog bruge deres eget udstyr og skal oprettes som brugere i systemet efter samtykke fra den ældre. VitaComm kan hentes der, hvor man plejer at hente sine apps.

Er i gang Alle døgnplejens distrikter i Frederikssund Kommune er nu gået i gang med skærmbesøg. Hvis man ønsker at prøve ordningen med skærmbesøg, skal man blot henvende sig til døgnplejen. Udover døgnplejen vil også de private leverandører af hjælp blive klædt på til at kunne lave skærmbesøg inden længe.

Tilbuddet om skærmbesøg gælder kun de borgere, der er visiteret til hjælp fra døgnplejen.

