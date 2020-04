FOF får ny skoleleder

Bestyrelsen for FOF Frederikssund har ansat Ole Nørskov-Nielsen som ny skoleleder efter Jens Jørgen Andersen, der forlader aftenskolen efter 20 år på posten. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

60-årige Ole Nørskov-Nielsen er bosiddende i Frederikssund, og sideløbende med arbejdet som skoleleder regner han med at fortsætte sit erhverv som kaptajn i SAS i et par år mere, oplyser han i en mail til FOF's bestyrelse.

- Jeg vil naturligvis sikre, at der vil være god balance mellem den tid, jeg bruger på mit arbejde i SAS, og den tid jeg forventer, der skal bruges i skolelederstillingen, fortæller Ole Nørskov-Nielsen, der har erfaring i organisation, undervisning og uddannelse fra forskellige foreninger og organisationer, senest Danmarks Motor Union.

Selv om FOF's nye skoleleder først tiltrådte onsdag den 1. april, har han allerede været i fuld gang med at planlægge den kommende sæson i et stykke tid, og han glæder sig meget til at samarbejde med skolens dygtige og engagerede undervisere, skriver han i mailen til bestyrelsen.