Eventyrlig rejse med musik for rollinger

Hvordan føles det at være et æg? Hvad oplever en larve, og hvordan er det at få vinger? Både børn og voksne spiller, synger og gynger sig ind i en magisk verden, hvor de små dyr forvandler sig. Men hvem mon er inde i ægget?