Evas Hjørne barberet ned

Entreprenør Niels Martin Viuff vil bygge 154 lejligheder på hjørnet af Kocksvej og Falkenborgvej. Men det bliver næppe i seks etager, som planen ellers var, skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Entreprenør Niels Martin Viuff har længe haft et ønske om at opføre et større boligbyggeri på hjørnet af Kocksvej og Falkenborgvej, og hans ide har været at opføre et byggeri med 154 mindre lejligheder i bygninger i forskudt højde på henholdsvis fire og fem etager og en hjørneejendom i seks etager med et folkekøkken i stuetagen.