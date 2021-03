Et tusindårigt egetræ på krykker

Kongeegen, der allerede var et stort træ i Nordskoven nord for Jægerspris, da Gorm den Gamle regerede, regnes for at være 1500-2000 år gammel. Der er stadig liv i træet, som i dag beskyttes med hegn for at forhindre, at folk klatrer eller piller i det skrøbelige træ. Foto: Maj-Britt Holm