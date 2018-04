Lotte Riisholt fra Holbæk, der er Årets Dansktopsangerinde 2018, kommer til Fredagsklubben på Lundebjerggård i Frederikssund i dag fredag for at underholde. Foto: Kurt Terkelsen

Et scoop for Fredagsklubben

Frederikssund - 19. april 2018

Fredagsklubben på senioraktivitetscentret Lundebjerggård i Frederikssund har gjort et scoop. Årets Dansktopsangerinde 2018, Lotte Riisholt, kommer fredag den 20. april klokken 14.00-16.00 for at underholde ved forårets sidste arrangement i klubben. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Programmet er planlagt et halvt års tid i forvejen, fortæller Fredagsklubbens leder Kurt Mikkelsen, og på det tidspunkt vidste ingen, at Lotte Riisholt fra Holbæk ville blive kåret som Årets Dansktopsangerinde 2018, da Familie Journalens fejrede Dansktoppens 50 års jubilæum med et gallashow i lørdags i Boxen i Herning. Lotte Riisholt var også nomineret til prisen i 2016 og i 2017.

- Vi har skudt papegøjen, og vi er rigtigt heldige, at Lotte kommer for at underholde os. Vi havde også besøg af hende for tre-fire år siden, og hun er rigtig god, synes jeg, siger Kurt Mikkelsen.

Der er plads til 100 personer ved arrangementet, og i skrivende stund er der stadig få ledige billetter. Det koster 50 kroner at deltage, og beløbet dækker også kaffe og kage i pausen.

Ved Dansktop gallashowet valgte Lotte Riisholt iøvrigt at bruge sine fire minutters optræden på at hylde Grethe Ingmann, Birgit Lystager, Birthe Kjær og Dorthe Kollo, så mon ikke Fredagsklubbens tilhørere kommer til at høre sange fra de kendte sangerinder.