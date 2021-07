Bethel har siden 2007 fungeret som et sejlende sømandshjem, hvor alle er velkomne ombord. I denne uge er det missionær Finn Løvlund, der byder på kaffen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Et flydende fristed for sørgende sjæle

Frederikssund - 21. juli 2021 kl. 05:23 Af Nikolai Rosler Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er en grå og blæsende tirsdag formiddag. Klokken er 9.50 og vestenvinden står stift ind på den sydlige havnekaj i Frederikssund.

På Kajen ligger hun og danser blidt med bølgerne. Det sejlende Sømandshjem, Y 302 Romsø, Bethel. Kært barn har mange navne.

Hun er et større skib, 25,64 meter lang og 6 meter bred for at være helt præcis, og selvom hun tidligere var en del af den danske flådes grå hær, så er Bethel nu malet i blå og hvide farver.

I dag, når Bethel sejler rundt mellem de danske havne, er missionen en lidt anden end dengang.

- Vi her her for at tale, lytte og dele omsorg til mennesket, der træder ombord, men vi er her også for at sprede evangeliet, fortæller Finn Løvlund, der er Sømandsmissionær på skibet.

Finn har ingen teologisk baggrund, men med en stærk tilknytning til kristendommen og et bibelskole ophold i baglommen beder han gerne for de besøgende, der søger en aflastning for deres sjæles sorg.

Et flydende fristed Sømandshjem rundt i landet har i over 100 år fungeret som fristed for fiskere og søfolk, hvor de kunne komme og læse aviser, ringe hjem til familien, få sig en kop kaffe og tale med mennesker, der havde tid til at lytte.

Og siden 2007, hvor Sømandsmissionen købte Bethel, så har skibet fungeret som et flydende et af slagsen, hvor alle er velkomne ombord.

- Når vi sejler rundt på skibsbesøg, så kommer sømændene og fiskere for at få en snak, en kop kaffe og for at låne vores internet, siger Finn Løvlund med et smil på læben og fortsætter.

- Men når vi ligger i havnen er det alt fra turister til børnefamiler, der kommer ombord for at se skibet eller for at få en sludder. I går aftes stod vi for eksempel til langt ud på aftenen og talte med en gammel sømand her på kajen.

Under dækket I dag er store dele af skibet bygget om for at tjene dets formål. Den forreste del er skibets caféstue, hvor der er indrettet med borde og bænke, og altid står småkager og kaffekopper klar.

- Der er friske forsyninger på vej, siger den tidligere efterskolelærer og nu frivillige ombord Bethel, Mads Madsen, når jeg træder ind i lokalet. Han refererer til en meget tiltrængt kop kaffe, der er lige på trapperne.

Imens går turen rundt i skibet, der er præget af en meget hjemlig stemning. Der hænger tøj på tørresnoren på det nederste dæk, hvor der også står en grill og et langt spisebord.

Bevæger man sig indenfor skal man passe på hovedet, når man går ned af den stejle trappe, der leder til en gang hvor kahytterne ligger.

Her er trængt og mørkt, hvilket ikke bliver hjulpet af det mørke træ, der præger store dele af det indvendige. Alligevel er der lidt plads til personlige genstande, bøger og mon ikke også en bibel eller to i kahytterne.

- Her er et helt særligt miljø, der er svært at beskrive. Men vi prøver at gøre det meget hjemligt, så det også giver de besøgende den tryghed der skal til, for at man kan lade tankerne og følelserne komme ud, siger Finn Løvlund, når vi vender tilbage til caféstuen og har fået hældt lidt kaffe op.

Danmark rundt Bethels årlige rundsejling startede i maj i Hvide Sande og slutter første oktober samme sted.

Undervejs besøger skibet 25 havne, hvor de, med skiftende besætning, lægger nogle dage ad gangen og holder »åbent skib«.

Klokken nærmer sig 11 og der har ikke været besøg siden jeg kom.

- Det skyldes nok vejret og tidspunketet, men der var en lige inden du kom, siger den sidste mand på skibet, Markus Jensen, der også er frivillig.

Der er dog rig mulighed for at hoppe ombord på Bethel, der ligger i Frederikssund havn frem til den 25. juli, hvorefter turen går videre til Kalundborg.