Et år med påbud: Prestige-plejehjem lever fortsat ikke op til krav om patientsikkerhed

Sikkerheden for beboerne på det private plejehjem Lærkevej halter fortsat, konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed efter nyt tilsyn på stedet

Frederikssund - 09. februar 2021

"Større problemer af betydning for patientsikkerheden". Sådan lyder Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering af Friplejehjemmet Lærkevej fortsat efter det tredje tilsyn på godt et år. Kritikken går især på mangelfuld instruks for medicinhåndtering, uopfyldte hygiejnekriterier, ikke-fyldestgørende journalføring og en uklarhed om ansvarsfordelingen mellem Frederikssund Kommune og Attendo Lærkevej. Nu vil man fra politisk side se på sidstnævnte, fortæller næstformand for Velfærdsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen (S).

"Nu har administrationen og plejehjemmet forsøgt at få det til at fungere i halvandet år. Og jeg tænker da, hvorfor er det, vi ikke kan få det til at fungere? Det er da besynderligt. Det er det, vi skal tale om politisk nu. Hvad vej vi skal," lyder det fra socialdemokraten.

Hvor arbejder sygeplejerskerne?

Det store spørgsmål i forhold til ansvarsfordelingen mellem kommunen og plejehjemmet kredser om, hvem der har ansvaret for servicelovsydelserne, herunder helt konkret tre sygeplejerskestillinger på plejehjemmet såvel som ansvaret for aften-, nat- og weekendvagter, akuthjælp og specialistbehandlinger. Hidtil har disse ydelser hørt til under kommunen og eksempelvis har sygeplejerskerne været ansat ved kommunen og arbejdet på plejehjemmet. Nu vil man se på, om sygeplejerskerne skal ansættes direkte på plejehjemmet.

Og det er et forslag, man bakker op om ved Ældrerådet, fortæller formand Lissi Gyldendahl.

"Det, der interesserer os, er jo ikke det politiske bagved eller om det er et privat plejehjem eller offentligt. Vi går op i, at de ældre skal have det godt. Og politik, struktur eller andet, så er det jo i sidste ende de ældre, det her er gået ud over, så vi håber på, de snart finder en løsning, der virker," lyder det fra forpersonen.

Også hos Attendo kan man se en mening med denne løsning, fortæller direktør Søren Andersen.

"Det er lidt at sammenligne med, hvis man har et fodboldhold med 11 spillere, men der er to trænere. Det er altid bedst at have kun en træner," beskriver han det og uddyber, at da det er en politisk beslutning, hvordan organiseringen er støbt sammen, har man hos Attendo ikke gjort opmærksom på, at problemet kunne ligge her, førend styrelsen bragte det op.

"Vi har hele tiden kigget på at skabe forbedringer, og vi er også nået langt. Men da vi ikke er helt i mål, så er det rigtig fornuftigt at kigge på organiseringen."

At et påbud opretholdes i over et år er bestemt ikke normalt, fortæller direktøren, og understreger, at man hver dag arbejder hårdt for at forbedre forholdene for de ældre beboere på Lærkevej.

"I min verden giver det rigtig fin mening med et samlet ansvar. Men vi agerer i det, uanset hvad der besluttes politisk. Og vi arbejder tæt sammen med kommunen på at få det her løst rigtig, rigtig hurtigt. Jeg kan dog ikke komme med en konkret dato," slutter han.

Uklart skyldsspørgsmål Om en udlicitering af ansættelsen af sygeplejersker bliver til en realitet, er dog ikke sikkert. Forslaget skal først diskuteres ved Velfærdsudvalget, og her er det ikke alle, der virker lige begejstrede for ideen. Næstmand Susanne Bettina Jørgensen (S) mener eksempelvis ikke, at dette nødvendigvis er den eneste eller mest rigtige løsning på problemet.

"Jeg synes ikke, det står soleklart, at det her er den eneste løsning, der findes. Vi behøver ikke vedtage, at de skal løse opgaven med sygeplejersker, blot fordi det er den nemme vej. Jeg vil være 100 procent sikker på, jeg har fået mine spørgsmål besvaret, og jeg kan sikre mig, at dette ikke skaber en præcedens for at udlicitere fremadrettet, før jeg kan støtte op om det. Og om vi kan komme til politisk enighed, det ved jeg simpelthen ikke," siger næstforpersonen.

Velfærdsudvalget skal drøfte forslaget på deres næste møde, tirsdag den 9. februar 2021. Bliver det vedtaget her, skal forslaget vendes i henholdsvis økonomiudvalget og byrådet, førend det kan vedtages.

Formand for Velfærdsudvalget, Inger Messerschmidt (DF) har ikke ønsket at udtale sig om sagen, førend denne har været drøftet i udvalget.

Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker ikke at kommentere på sagen, men henviser til den seneste tilsynsrapport.