Et byrådsflertal i Frederikssund fastholder 200.000 kroner til kommunens årlige konference for erhvervslivet, selv om der er sat en spareplan til 100 millioner kroner i værk på grund af manglende indtægter med Vingeaftalens kollaps. Billedet er fra konferencen i 2016. Foto: Allan Nørregaard

Erhvervskonference får penge i sparetid

Frederikssund - 03. marts 2018 kl. 17:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Maj-Britt Holm

Frederikssund Kommunes årlige erhverv- og vækstkonference bliver gennemført, selv om byrådet har sat en spareplan til 100 millioner kroner i værk på grund af de manglende indtægter med Vingeaftalens kollaps, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Et politisk flertal på 14 byrådsmedlemmer fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale og SF har besluttet at fastholde et beløb på 200.000 kroner til konferencen.

Ni medlemmer fra Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte imod, da byrådet behandlede sagen onsdag. Socialdemokratiet ønskede at skære ned på programmet, som ventes at blive fuldt booket med knap 200 repræsentanter for erhvervslivet.

- Det er et helt ekstraordinært år. I december besluttede vi at skære ned i en hel del andre ting og goder. Det betyder, at mange aktiviteter ikke kan få støtte. Vi har lige været til leder- og idrætsprisfest, hvor der kun var kaffe og kage og ingen mad, og vi skærer i uddannelsen til de ansatte i kommunen, lød begrundelsen fra Tina Tving Stauning, gruppeformand for S, som understregede, at partiet ellers bakker op om erhvervskonferencerne.

Michael Tøgersen (V) pegede på, at alt har stået i Vinges tegn på deprimerende vis, men at det faktisk går godt i Frederikssund, og beskæftigelsen er høj.

- Det har aldrig været vigtigere at få tingene i perspektiv for at få optimismen tilbage, sagde Tøgersen, der også er formand for Frederikssund Erhverv, og som henviste til, at det har stor værdi, at erhvervsfolkene netværker under middagen og et glas vin.

Frederikssund Kommunes erhvervs- og vækstkonference afholdes den 5. april i år på Metalskolen i Jørlunde.