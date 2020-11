Maja Fog Brøndsted, Emil Bjelke Refsbech og Dennis Cliver Larsen er tre elever på U/Nord Frederikssund, der er vilde med erhvervsjura. Pressefoto

Erhvervsjura sprænger grænser på handelsgymnasium

Valgfaget erhvervsjura sprænger kapaciteten på U/Nord Frederiksund

Frederikssund - 29. november 2020 kl. 14:24 Kontakt redaktionen

Det store klasselokale på U/Nord Frederikssund er ikke stort nok mere. Handelsgymnasiets valgfagshold i erhvervsjura på B-niveau sprænger grænserne. Max-kapacitet er på 32 elever, men i øjeblikket sidder der 33 elever på holdet. De unge studerende interesserer sig for jura, og mange har ønsker om at arbejde som advokat, jurist eller lignende, og derfor er faget naturligt at have som valgfag på HHX som det naturlige valg,

"Her udfordrer vi også kapaciteten max. da vi skal sikre, at vi ikke går på kompromis med læringsudbyttet" siger Heidi Post Dam, Rektor U/NORD Frederikssund.

Alle HHX-elever har på andet år erhvervsjura på C-niveau og på tredje år har flere af eleverne mulighed for at løfte faget til et B-niveau, og det har over halvdelen af de elever, som har haft muligheden for det, dermed gjort på HHX i Frederikssund.

Maja Fog Brøndsted havde erhvervsjura på andet år af HHX, og her blev interessen vagt for at "løfte" faget til B-niveau. Maja, som tidligere troede, at hun skulle være revisor, er nu kommet i tvivl, om hun i stedet skal gå juravejen. Hun har fået grundforståelsen for jura, og hun har indset, at det ikke bare handler om at forsvare skyldige, men at jura kan bruges i mange sammenhænge.