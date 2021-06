Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsdirektør: Vi er sat bagud med udskudt motorvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervsdirektør: Vi er sat bagud med udskudt motorvej

Frederikssund - 29. juni 2021

- Jeg er meget frustreret. Vi er sat bagud. Det bærer ikke præg af rationaler og fornuft.

Sådan siger direktør for Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen, som reaktion på regeringens og Folketingets partiers aftale om infrastruktur frem mod 2035 i Danmark.

Ifølge aftalen, som alle Folketingets partier står bag, skal færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen først begynde i 2026, så der vil formentlig gå omkring fire år, før de 25 kilometer motorvej kan tages i brug.

- Det helt overliggende problem er, at vi ikke kan planlægge i tillid til, at det bliver, som politikerne siger. Anlægsloven for Frederikssundmotorvejen blev vedtaget 2009 med forventninger om kontinuerlig udbygning. Jeg synes, vi har været til grin for egne penge siden. Både den forhenværende regering og den nuværende har meldt ud, at de helt overordnet har prioriteret Frederikssundmotorvejen højt. Nu kan vi se, det bliver handlet af på Hjallerup Marked, lyder det karsk fra direktøren for Frederikssund Erhverv, der repræsenterer erhvervslivet i Frederikssund Kommune.

Peter Bo Andersen peger på, at erhvervsliv, kommune og borgere måtte acceptere i 2012, at der skulle opføres en ny bro over Roskilde Fjord, og at den skulle brugerfinansieres.

- Det var under klare forudsætninger, at vi fik en motorvej at køre på. Nu skal vi ikke længere betale for broen, men motorvejen er udskudt. Det mener jeg er en politisk falliterklæring. Vi står med stribevis af virksomheder, der gennem alt for mange år har investeret i blind tillid til, at vi får en motorvej, siger han, som frygter, at det kan gå ud over konkrete projekter, erhvervslivet er på vej med, og som er betinget af, at den fornødne infrastruktur er på plads.

Peter Bo Andersen henviser til, at Frederikssundmotorvejen er det projekt i landet, der har den allerhøjeste interne forretning og største samfundsmæssige værdi, men alligevel må det vente, mens nyere projekter får lov til at rykke ind foran i køen.

- Så skal vi alligevel se på det her resultat, at der kan afsættes penge til Lynetteholmen, som ikke findes endnu. Jeg synes bare, det nærmer sig en farce, fastslår direktøren, der kalder det en meget hård nød at sluge.

Når alt det er sagt, glæder erhvervsdirektøren sig dog over, at politikerne vælger at fjerne betalingen på Kronprinsesse Marys Bro, og at et vendespor ved Carlsberg Station fremrykkes, så der kan køre flere S-tog i timen, og Frederikssundbanen kan få reelt 10 minutters drift, lige som der transporttiden bliver kortere med det gennemgående S-tog.

- Så det er glædeligt, konstaterer han.

Peter Bo Andersen har dog noteret sig, at der i aftalen lukkes op for eventuelt fremrykninger af projekter, såfremt andre projekter bliver forsinket, eller der bliver penge til overs.

- Der kan man så håbe på, at Frederikssundmotorvejen kan komme blandt de projekter, der kan fremrykkes, siger direktøren.