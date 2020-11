Psykolog Jytte Petersen har åbnet praksis i Frederikssund, selv om hun oprindeligt var gået på pension. Foto: BM

Erfaren psykolog går nye veje

Psykolog Jytte Petersen var gået på pension, da hun stiftede bekendtskab med læren om det selvhelbredende sind. Nu har hun åbnet praksis i Frederikssund

Frederikssund - 18. november 2020 kl. 11:04 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Psykolog Jytte Petersen har netop åbnet praksis i Ny Østergade 5 i Frederikssund.

Men i virkeligheden var Jytte Petersen gået på pension efter mange år i faget, senest som psykolog på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Men en bog om bevidsthedens måde at arbejde på, efter De Tre Principper, fik hende alligevel til at ændre beslutning:

"Da jeg gik på pension, havde jeg pludselig tid til at fordybe mig i bøger, om det som optager mig meget - nemlig sindet og bevidstheden. Her stødte jeg på læren om De Tre Principper som går ud på, at vi har et selvhelbredende sind, som prøver at komme tilbage til det sunde udgangspunkt. Det syntes jeg var vældigt interessant," fortæller Jytte Petersen og fortsætter:

"Jeg har været kognitiv terapeut, og har altid interesseret mig for det der handlede om, hvor stor indflydelse vores tanker har på vores liv. Tanker skaber følelser, og det er igennem følelserne, vi oplever. Alt bliver omdannet til elektriske impulser i hjernen, hvor vi får tanker og vurderinger alt efter, hvad vi får af indtryk. En tanke kan generere den tilhørende følelse, som igen får gang i kropslige reaktioner, det er den måde vi oplever verden på. Vi når lynhurtigt at tænke noget, om det vi oplever. Det giver så god mening, at alt kommer indefra."

Man kan roligt sige, at med tankegangen bag De Tre Principper fik Jytte Petersen et helt nyt syn på noget, som hun i virkeligheden har beskæftiget sig med i mange år.

Og trods det, at hun trivedes med sin pensionisttilværelse, som også indbefattede tid med børn og børnebørn, var hun fast beluttet på, at hun måtte prøve sin nye viden af:

"Hvis man er heldig, at kunne forstå det her, så er der mange mennesker, der kan forandre sig på et dybere plan, fordi det med denne metode vil være svært, at fastholde det der volder udfordringer," siger Jytte Petersen og tilføjer:

"Det er så vigtigt et budskab at få ud, synes jeg. Så derfor er jeg slet ikke færdig med at arbejde som psykolog."

Jytte Petersen vil være at finde i sin praksis i Frederikssund ca. to dage om ugen.

Hun kan kontaktes på telefon 28315000.