Er en hunulv med unger på færde i Hornsherred?

Katharina Bang gjorde store øjne, da hun ved midnatstid natten til lørdag mødte det, hun tror var en ulvemor med unger. Hvis det passer, er ulven nu kommet til Sjælland

19. november 2020

"Jeg er ikke faldet ned endnu," siger Katharina Bang. Hun prøver at lyde behersket, da Lokalavisen taler med hende i kølvandet på en oplevelse, der måske - endnu - er de færreste danskere forundt.

For da hun ved midnatstid natten til lørdag var på vej til sommerhuset ved Over Dråby Strand, fangede hendes lyskegle fra bilen, det, hun tror, var en ulvemor og hendes tre store unger.

"Jeg kom sent fra en venindeaften i Helsingør. Og da jeg nærmede mig Over Dråby Strand ad Birkemosevej, sænkede jeg farten, fordi jeg et par gange tidligere har set noget råvildt på turen. Jeg kørte nok under 30 km/t, og havde det lange lys på, da jeg ved de åbne marker fornemmede, at der var noget, som bevægede sig til højre for bilen."

Katharina Bang nåede at tænke, at det var godt, hun kørte så langsomt. Hun standsede bilen uden at slukke motoren.

"Otte til ti meter fra mig ser jeg ind i nogle gule øjne, der lyser stærkt op, det lignede næsten stjerner, tænkte jeg. Adrenalinen pumpede vildt i kroppen på mig, og min første tanke var, at jeg kiggede direkte ind i øjnene på en stor ulv."

Katharina Bang fortæller, at dyret havde et fascinerende hoved, som var markeret sort og hvidt. Hun fornemmede, at det var et stort dyr med lange ben.

Var det ulve? "Jeg turde ikke bevæge mig, jeg overvejede at finde min mobiltelefon frem, men jeg gjorde det ikke, for dette øjeblik ville jeg ikke gå glip af."

Katharina Bang opdagede hurtigt, at dyret ikke var alene:

"Jeg kunne se, at nogle lidt mindre dyr, der lignede nogle store unger, bevægede sig mellem benene på det store dyr. De bevægede sig uroligt ind imellem hinanden, så det var svært at tælle dem. Men jeg tror, at der var tre. De var mere meleret i farverne, som jeg fornemmede det, i brune, røde, sorte og hvide nuancer."

Katharina Berg erindrer, at de ikke var helt så buskede i hovederne som det voksne dyr.

"Dels var de mindre og tyndere, og hovederne var mere spidse, og så var de mere rødlige i ansigtet. Jeg tænkte, at det var lidt synd for dem, at jeg holdt og lyste på dem, det voksne dyr stod og så helt majestætisk ud, men var stivnet og kiggede afventende," fortæller Katharina Bang, som derfor valgte at køre videre.

"Mit hjerte hamrede helt vildt. Men da jeg fik sundet mig lidt, vendte jeg bilen. Jeg ville køre stille og roligt tilbage for at se, om de stadig var der. Men der var de væk."

Det store spørgsmål er, om det, hun var vidne til, i virkeligheden var ulve. I så fald ville det betyde, at Sjælland har fået sin første ulv.

Katharina Bang fortæller, at hun efterfølgende har kontaktet den gård, som ligger tæt ved det sted, hun mødte dyrene. Selvom hun er ret sikker på, at de lysende øjne, hun kiggede ind i, tilhørte en ulv, har hun alligevel haft brug for at udelukke alt andet.

"Jeg spurgte, om manden på gården vidste noget, men det gjorde han ikke. Jeg ville også vide, om han havde hørt om, at der skulle gå nogle store 'ulve-lignende' dyr rundt på markerne. Det eneste han fortalte var, at der var en golden retriever i området, som indimellem fik lov til at løbe løs på marken."

Katharina Bang understreger, at de dyr hun mødte, intet havde noget med andre hunderacer at gøre:

"Det var helt sikkert hverken en schæfer eller husky. Og det var slet ikke en ræv."

Nu ulven kommet til Skåne Formand for Foreningen Ulvetid Ole Pedersen er noget skeptisk, da Lokalavisen vil høre om sandsynligheden for, at Sjælland måske har fået sin første ulv.

"Det er meget lidt sandsynligt. Er hun sikker på, det ikke er en tjekkoslovakisk ulvehund, hun har mødt? De ligner ulve og kan godt lide at strejfe," er hans første reaktion, inden han tilføjer:

"At en enlig ulv med unger har holdt sig skjult på Sjælland i seks måneder er noget nær en umulighed." Han uddyber og fortæller, hvor de seks måneder kommer ind i billedet:

"Ulve får unger i april og senest i maj."

Ole Pedersen fortæller, at såfremt det virkelig var ulve, Katharina Bang mødte, så ville de være kommet hertil fra Skåne. Det er absolut en mulighed, at ulve kan svømme over Øresund, for ulven er en habil svømmer, og kan svømme op til 15 km. I første omgang skyder han dog det scenarie ned. Han fortæller nemlig, at der ikke er registreret ulve i Skåne. Men det korrigerer han efterfølgende. For efter et par telefonopkald til andre ulveeksperter, får han at vide, at der rent faktisk nu er registreret ulve i Skåne.

"Lad os sige, at en hunulv, der lige er blevet drægtig i Skåne, er kommet til Sjælland, så ville hun med stor sandsynlighed slå sig ned i Gribskov. For er der noget ulve søger, så er det plads, fred og føde."

Ole Pedersen anbefaler, at såfremt man har en mulig observation af en ulv, går ind på ulveatlas.dk og registrerer det. Man kan også skrive direkte til ulv@nathist.dk.

Fakta

Mellem ni og elleve ulve befandt sig i Danmark i 3. kvartal i år. Det viser optagelser på vildtkameraer og DNA-spor fra ekskrementer og spytprøver fra nedlagte dyr, som indgår i den nationale overvågning af ulv. De blev alle observeret i Jylland. kilde: Ulveatlas.dk

Ulven er totalfredet. I Danmark er strafferammen for at skyde en ulv op til to års fængsel. kilde Danmarks Naturfredningsforening