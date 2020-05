Entreprenørselskab er konkurs

Frederikssunds store entreprenørvirksomhed Anker Hansen & co. er gået konkurs. 70 medarbejdere mister deres job.

Frederikssund - 29. maj 2020

Frederikssunds store entreprenørvirksomhed Anker Hansen & co. er gået konkurs.

Direktør Erik-Bech Pedersen fortæller til Frederiksborg Amts Avis, at virksomheden fredag formiddag selv indsendte konkursbegæringen. De godt 70 ansatte blev sendt hjem.

- Vi har i flere år haft en voldgiftssag fra et skolebyggeri, hvor vi har haft bundet 40 millioner kroner. Det har presset vores likviditet. 40 millioner kroner er mere end vores egenkapital. Da coronaen kom, og vi ikke fik tre byggeopgaver i ordrebogen som forventet, var vi nødt til at kaste håndklædet i ringen, forklarer Erik Bech-Pedersen.

Han er ked af det på de ansattes vegne, på kundernes vegne og på firmaets ejeres vegne. Han fortæller, at der er grædt mange tårer på firmaadressen i dag.

Anker Hansen & co. har i mange år været Frederikssunds store entreprenørvirksomhed.

Firmaet startede for mere end 60 år siden med blot en svend. Siden har virksomheden vokset sig stor, meget stor. Da Anker Hansen & co. for tre år siden offentliggjorde regnskabet for 2016-17, var det svært at få armene ned.

Omsætningen var vokset mere end 100 millioner kroner i forhold til året tidligere og nærmede sig nu en årsomsætning på en halv milliard kroner. 449 millioner kroner mere præcis.

Erik Bech Pedersen var kommet til som virksomhedens direktør i 2013, og det gode 2016-17-regnskab fik ham til at sætte et 2020-mål. Her skulle omsætningen være 600 millioner kroner.

Søgte forgæves corona-lån Men de to følgende år skuffede. Året efter dykkede omsætningen til 314 millioner kroner for så at stige til 337 millioner kroner i 2018-19. Det er de seneste offentliggjorte regnskabstal. Målet var her, at de 600 millioner kroner i omsætning skulle nås i 2022.

Bundlinjen i regnskabet har været positiv i flere år med et overskud på godt 14 millioner kroner i 2016-17. Og med overskud på henholdsvis 1,2 og 2,5 million kroner de to næste år.

Men voldgiftssagen og manglende ordretilgang i coronakrisen blev Anken Hansen & co.s endeligt.

Erik Bech Hansen oplyser, at man til det sidste har forsøgt at redde virksomheden. Blandt andet ved at søge Vækstfonden om et statsligt COVID-19-lån. Det lån nåede ikke at komme i hus.

En kurator overtager nu værdier og forpligtelser i Anker Hansen og co.