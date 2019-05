Der er ikke kommet brugbare bud på hovedentreprisen for Frederikssund Kommunes nye kultur- og havnebad. Visualisering: Christensen og Co. Arkitekter A/S, Moe A/S og Marianne Levinsen Landskaber.

Entreprenører fravælger nyt havnebad

Byrådet skal nu tage stilling til, om der skal nu laves en ny procesplan for kultur- og havnebadet, idet totalrådgiveren Christensen og Co. anbefaler kommunen at gennemføre en ny markedsdialog med henblik på at lave et nyt udbud.

Fritids- og Kulturudvalget skal på et ekstraordinært møde den 22. maj tage stilling til, om de vil anbefale over for Økonomiudvalget og byrådet, at der igangsættes en proces med henblik på et nyt udbud af kultur- og havnebadet.

- At vi er nødt til at annullere licitationen er både drøn ærgerligt og rigtig træls. Vi vil i udvalget naturligvis følge meget tæt op på, hvorfor det ikke er lykkedes at få bud ind. Kultur- og Havnebadet er udtænkt af stærke frivillige kræfter fra Frederikssund Ny Initiativråd (FNI), som har arbejdet utrætteligt for, at det her projekt skal blive til noget, og som tillige har formået at skaffe støtte fra både A.P. Møller Fonden og fra Friluftsrådet. FNI har gjort et rigtig godt arbejde. Alene af den grund, men også fordi både udvalg og byråd støtter tanken om et kultur- og havnebad er det naturligvis vigtigt, at vi får lavet en god proces, der sikrer at vi får relevante bud ind, så vi hurtigst muligt kan få opført vores kultur- og havnebad, siger Jesper Wittenburg, formand for Fritids- og Kulturudvalget, ifølge kommunens hjemmeside.