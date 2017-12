57-årige Niels Martin Viuff har store ambitioner for Frederikssund, og dem er han ikke bleg for at lægge på bordet, når han træder ind i byrådet fra 1. januar 2018. Foto: Maj-Britt Holm

Entreprenør går i byråd med store planer

Han er en Frederikssunds mand. Det er der slet ingen tvivl om. 57-årige Niels Martin Viuff, entreprenør og nu også snart lokalpolitiker, sikrede sig ved kommunalvalget en plads i det nye byråd, og den vil han bruge på at få gennemført sine mange visioner om et mere appetitligt Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg vil være med til at gøre Frederikssund til det flotteste sted nord for København. Der skal skabes mere liv, transportforholdene skal være i orden, og arbejdspladserne skal være fornuftige, så det bliver et attraktivt sted at bo, og så skal de unge skal have lyst til at vende tilbage en dag, siger han.