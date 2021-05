Se billedserie Alle forhindringerne på banerne er lavet i naturmaterialle for at passe ind i omgivelserne. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Endnu mere fodboldgolf Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endnu mere fodboldgolf

Frederikssund Fodboldgolf er klar til sommersæsonen og har udvidet med endnu en bane.

Frederikssund - 29. maj 2021 kl. 08:14 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Det grønne græs breder sig så langt, øjet rækker. Rundt på plænen ses forhindringer skabt i naturmaterialer som træ og sten. For blot 14 dage siden, var der 18 flag placeret rundt på plænen. I dag er der 36 at finde. Frederikssund Fodboldgolf har nemlig netop åbnet deres anden bane - og med den er der endnu større mulighed for sjov og hygge på det naturskønne område nær Sigerslevvester. Det fortæller indehaver af Frederikssund Fodboldgolf, Anders Pedersen.

"Det er jo nogle år siden, vi søgte om det, men processen er nu endelig færdig og banen er klar til brug. Så nu er der ingen risiko for, at her er for fyldt, hvis man vil en spontan tur på banen," lyder det.

Fodbold ingen fordel

Fodboldgolf er en blanding mellem golf, fodbold og minigolf. Det har sin oprindelse i Sverige og, ligesom i minigolf, gælder det om at få bolden i hul på færrest spark - samtidig med, at man kommer uden om de forskellige baners forhindringer på korrekt vis.

Og med hele to baner nu, er der rig mulighed for at øve sig i sporten - som på ingen måde kræver kendskab til hverken fodbold eller golf, understreger Anders Pedersen.

"Mange tænker, at det måske kan være en fordel, at man har spillet fodbold. Men det er det ikke. Sporten minder mere om minigolf med kæmpe huller. Og faktisk er fodboldstøvler ikke engang tilladt på vores baner," fortæller han og uddyber, at det bedste fodtøj er kondisko - og det værste bestemt må være klipklappere.

Men udover det rette fodtøj, er der ingen krav for at kunne spille med. Heller ikke alder er en hindring.

"Folk spørger tit, om deres børn er gamle nok. Men så længe, man kan gå, er der ikke rigtig nogle kvalifikationer for at kunne være med. Det handler bare om at have det sjovt med dem, man er afsted med," lyder det fra Anders Pedersen, der uddyber, at banerne giver mulighed for, at alle kan være med. De små kan springe over, hvor det er sværest eller undlade at skyde boldene gennem de sværeste forhindringer. Og så kan man selvfølgelig altid holde en pause, hvis banen føles for lang.

Åbent alle dage

Foruden fodboldgolf er der også mulighed for at udfolde sine kreative evner ved Kreamik i de tilstødende lokaler, hvor Anders Pedersens kone, Jette Pedersen og søsteren Marianne sidder klar. Her kan man både lave hånd- og fodaftryk og male på alt fra tallerkener og vaser til julekugler og knagerækker i keramik.

Der er som udgangspunkt åbent de fleste weekender såvel som torsdag aften.

"Men skriv til os, hvis en anden dag passer bedre. Måske vi kan finde ud af noget," lyder det fra Jette Pedersen, der henviser til, man følger med på hjemmesiden www.kreamik.dk.

Ønsker man at spille fodboldgolf, kan man spontant tage forbi alle ugens dage. Her er nemlig åbent både hverdag, weekend og helligdag fra 10 til 21. Her møder man blot op og tjekker ind og betaler kontant eller via MobilePay.

Priser og yderligere praktisk info kan findes på www.frederikssundfodboldgolf.dk.