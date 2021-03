En strandpark skal trække turister til Kulhuse

To fluer med et smæk. Med store mængder sand kan man kystsikre Kuhuse og samtidig anlægge en strandpark på nordspidsen af Hornsherred, mener Venstre.

På gamle luftfotos kan man se, at Kulhuse Strand engang har været både længere og bredere ud mod Isefjorden. Derudover er det den eneste strand i Frederiksund Kommune, hvor det er muligt at få lov til sandfodring. Altså at poste store mængder sand på stranden, så den bliver lang og bred som i gamle dage.

Partiet skriver i en pressemeddelelse, at en bredere og længere strand ved Kulhuse såvel vil være et bidrag til en kystsikring af Kulhuse som en styrkelse af Kulhuse som turiststed og badeby.

- Stranden ved Kulhuse er nok kommunens bedste strand, men de fleste gæster kan også se, at den også kan blive bedre. Med en sandfodring kan vi udvikle stranden til en egentlig strandpark. Udover at vi får en større og bedre strand ved Kulhuse, falder det også ideelt i tråd med, at kommunen netop er gået i gang med at etablere en cykelsti fra Jægerspris til Kulhuse. På cykelstien skal man kunne cykle op til strandparken, mener Venstre.