Marianne Porsborg iført visir sælger garn og broderisæt som take away ud af døren i sin butik Garnhytten i Jernbanegade i Frederikssund. Kunderne bestiller varerne i webshoppen garnkits.dk, og så får de besked, når pakken er klar til afhentning.Foto: Karla Porsborg

En helt ny form for take away

Frederikssund - 31. december 2020 kl. 05:11 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

De fleste tænker på pizza, burger eller dagens ret, når de hører begrebet take away. Men det er ikke kun restauranter og caféer, der har lov til at sælge ud af døren her under corona-nedlukningen.

Marianne Porsborg er indehaver af Garnhytten, som er en fysisk butik i Frederikssunds gågade Jernbanegade, og webshoppen garnkits.dk på internettet, ligesom hun laver opskrifter i sit eget brand Doggerland Design. Hun har ladet kreativiteten blomstre og har skabt noget helt nyt: Garn, strikkepinde og broderisæt som take away. Kunderne bestiller hjemmefra i webshoppen og henter ved døren, når pakken er klar til afhentning.

- Jeg startede med det, da Danmark lukkede ned i foråret første gang. Der kørte jeg dels ud med ordrer til kunder, der var isolerede, og andre ringede og spurgte, om ikke de kunne bestille hjemmefra og så hente ordren selv. Jeg fik derfor lavet en primitiv funktion i min webshop, hvor kunder kunne aftale tid for afhentning. Med de stigende smittetal i efteråret og nedlukningen i december kunne jeg se, at restriktionerne nok ville vare længe endnu, så nu har jeg fået lavet en professionel løsning, fortæller Marianne Porsborg.

- Dem, der har brugt det de første tre dage, har været så glade for det. Jeg har fået søde kommentarer, og folk har banket på ruden og sagt held og lykke. Det er opmuntrende. Så tror man lidt på det igen, fastslår hun, som nævner, at hun alene onsdag har haft 8-10 kunder på den nye måde.

Kø foran garnbutikken Marianne Porsborg er dels uddannet tekstilformgiver med design som speciale, dels som cand. pæd. Hun startede sin garn-webshop i familiens hjem i Jægerspris i 2015. I november kunne hun fejre to års jubilæum for den fysiske butik i Frederikssund, hvor hun med egne ord har haft »sindssygt travlt« hele året, blandt andet fordi, københavnerkunder har opdaget webshoppen og har bestilt garn til kreative projekter, for eksempel når de har opholdt sig i sommerhus i Hornsherred i længere tid.

- Jeg har haft rigtig meget at lave i butikken, selv om der har været begrænsninger på fem kunder ad gangen. Jeg har aldrig i min vildeste fantasi troet, at der ville komme kø foran min butik. Det har der været mange gange. Men folk har taget det med godt humør og joket med det. De har været søde til at vise hensyn. Jeg har fået bygget butikken om før sommerferien for at få mere gulvplads. Der blev inddraget en bid af lageret, så der nu er 10 ekstra kvadratmeter butik, beretter hun.

Højsæson for garnsalg Med den seneste forlængelse af nedlukningen er hun rigtig glad for, at hun har investeret i sin professionelle take away funktion, som hun håber kan bidrage til, at hun ikke får et megaunderskud.

- Det er lige nu min højsæson, og 90 procent af salget ligger i butikken. Kan jeg bare føre en lille del over i webshoppen, kan jeg forhåbentlig klare det økonomisk i nedlukningsperioden, påpeger hun.

Men take away funktionen giver ikke kunderne mulighed for at komme ind i butikken og pege på de varer, de vil have.

- Hele pointen med nedlukningen er, at folk skal holdes udenfor rum, hvor det tager længere tid at ekspedere. Jeg skal dokumentere, at jeg ikke laver salg i butikken, så det må folk respektere, siger Marianne Porsborg, som samtidig følger webshop-reglerne og derfor først ekspederer ordren i systemet, når kunderne er gået med varerne.

Du kan finde flere oplysninger om Marianne Porsborgs webshop på www.garnkits.dk