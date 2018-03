Frederikssund Byråd udtaler kritik af administrationens ageren i forbindelse med kollapset af Vinge-aftalen, der blev underskrevet den 23. juni 2017 af borgmester John Schmidt Andersen (V) og ledere fra AP Pension, AP Ejendomme og MT Højgaard. Foto: Kenn Thomsen

Embedsmænd får hug i Vinge-sag

Frederikssund - 22. marts 2018 kl. 16:35 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederikssund Byråd udtaler kritik i forbindelse med kommunale embedsmænds ageren i forhold til det kollapsede Vinge-projekt, men uden at sætte navne på, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Byrådet har torsdag offentliggjort en 10 siders redegørelse om Vinge-forløbet, en lang række spørgsmål fra den socialdemokratiske byrådsgruppe og besvarelser fra administrationen samt byrådets udtalelse i den anledning.

Byrådet anfører, at »der i sagsforløbet omkring Vinge er indtruffet en lang række forhold, som byrådet finder kritisable«.

- Det er for Byrådet tydeligt, at den kommunale organisering i udvikling, udbud og kontraktforhandling af arbejdet med Vinge C har været utilstrækkelig, og er foregået uden de nødvendige kompetencer i egen organisation til at kunne både understøtte og kvalitetssikre det samlede aftalegrundlag og forløb, skriver byrådet.

Byrådet finder det desuden kritisabelt, at der er indgået aftaler om køb af juridisk, udbudsteknisk og økonomisk rådgivning på et grundlag, der burde have været grundigere belyst, markedsprøvet og rammesat, med en deraf følgende utilstrækkelig styring af og tilsyn med eksterne leverandører.

Dermed er der ingen indrømmelser af politikernes eget ansvar for det mislykkede projekt, der har kostet et to-cifret millionbeløb til eksterne rådgivere. Byrådet peger på, at de folkevalgte gerne ville have haft mulighed for at tage stilling til kontraktens mulige økonomiske konsekvenser, end de rent faktisk fik.

- Byrådet udtaler således kritik af administrationens ageren i relation til aftalekomplekset omkring Vinge Centrum. Dette også i lyset af den store strategiske, politiske og økonomiske betydning, som Vinge har haft for hele Frederikssund Kommune, står der.

I udtalelsen tager byrådet forvaltningens evaluering samt besvarelser af spørgsmål om Vinge Centrum til efterretning, idet byrådet nu ser frem til at genstarte projektet i en ny organisering, der sikrer tæt inddragelse og gennemsigtighed for borgere, byråd og markedet.

Læs hele redegørelsen her:

https://www.frederikssund.dk/Service/Nyheder/2018/marts/evaluering-af-forloeb-om-vinge-centrum

