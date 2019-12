Se billedserie Pia Kaisler skal ikke længere lave smørrebrød. Hun lukker Mad og Diverse og kaster sig over noget endnu ukendt. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Elsket frokoststed lukker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elsket frokoststed lukker

Frederikssund - 19. december 2019 kl. 10:21 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter kort tid med Pia Kaisler får man det indtryk, at hun har krudt i røven. På den gode måde. Hun har en masse idéer og gennemfører de ting, hun sætter sig for.

Hun virker som typen, der kan stoppe med at ryge fra den ene dag til den anden.

Pia Kaisler griner af det gæt og nikker.

- Det gjorde jeg faktisk. Når først en beslutning er i hjertet, så er det ufravigeligt for mig.

Hun kommer derfor heller ikke til at fortryde, at hun fredag den 20. december langer sit sidste stykke smørrebrød over disken efter ni år i butikken Mad & Diverse i Frederikssund, som hun har solgt. Den kører videre med ny ejer fra den 15. januar.

Det er vemodigt, ja, og hun kommer til at savne kunderne - ikke mindst den mekaniker, der siden smørrebrødsbiksens spæde start trofast har bestilt fire halve flade hver eneste dag, men den populære madmor skal endnu en gang prøve noget nyt.

- Jeg er sindssygt kreativ, og jeg kan meget mere. Nu skal jeg dreje livet i en ny retning, siger hun om fremtiden.

Pia Kaisler er uddannet kok og har tidligere arbejdet som det, men også som buschauffør, lagermedarbejder, konditor og i Meny. Hun er ikke bange for at kaste sig ud i noget helt sjette, men præcis hvad det bliver fremover, det er ikke endeligt besluttet. For egentlig har hun ingen planer andet end at koble lidt ud af den knap 70 timers arbejdsuge, der har været hendes liv i snart et årti, forklarer hun, men hun har da gjort sig nogle tanker.

- Når man først har været selvstændig, så er det svært at slippe. Jeg kan ikke det med, at der er en, der står og puster mig i nakken, siger hun.

Hurtigt i samtalen viser det sig, at »ingen planer« ikke er helt retvisende. For selvfølgelig har Pia Kaisler en masse idéer. Specifikt går hun med drømmen om at åbne et mindre spisested, det kunne være i forlængelse af hendes eget, fremtidige, hus. Her kan hun dyrke den kundekontakt, hendes hjerte banker for i endnu højere grad.

- Det skal være et spisested for et lille lukket selskab. Med jazz, foredrag og slowfood. Hvor jeg får lov at få nærkontakt, og det bliver mere personligt. Den glæde, at man leverer noget, folk er glade for, at man kan være med til at skabe en succesfuld aften, det er det ultimative. Mad skal skabe glæde, og jeg elsker at servicere andre, siger hun.

Hun vil gerne skabe et sted, der er rart at være, og hvor alle slags folk kan få lyst til at komme hen. Hun taler om de mange ensomme i samfundet, om de mange flexjobbere hun har ansat i Mad & Diverse, og om de mange mennesker, hun har mødt og betjent i den lille butik på Roskildevej, som hun har forsøgt at gøre mere hyggelig med et væld af planter og franske krukker.

- Jeg kan huske mennesker og spørger ind til deres liv, når de kommer. Jeg får også deres personlige historier, og der er folk, der har stået og grædt her. Der er ikke plads til den rummelighed og nærvær i de store butikker og restauranter, men det er det mit hjerte banker for, siger hun.

Det første år i butikken var indimellem op ad bakke med at skaffe kunder nok. Men siden da har Pia Kaisler nydt hver et sekund.

- Det har gået fantastisk, vi er bare drønet derudaf. Det er helt vildt, at der allerede er gået ni år, hvor er dagene blevet af, spørger hun.

Selvom Mad & Diverse lukker allerede inden jul, skal forretningens cateringleverancer nok nå frem til julebordet.

Særligt andesovsen har mere end en bekymret kunde været på nippet til at gå i panik over. De har nu et helt år til at forberede sig. Pia Kaisler deler gerne ud af hemmelighederne.

- Jeg har lavet alting fra bunden. Det gør en himmel til forskel. Det vil sige, at sovsen starter med ben og sener fra anden. Jeg er generelt meget kritisk med standarden, det skal sateme være i orden, siger hun, så man ikke er i tvivl om, at det har den været.

Mens kunderne kan gå og ærgre sig over beslutningen, ser Pia Kaisler fremad. Hun skal arbejde færre timer og bruge den overskydende tid på sig selv.

- Jeg er færdig med et arbejdsliv i det tempo. Nu vil jeg fordybe mig i det åndelige liv og se på livet på en ny måde, forklarer hun.

Det med at ændre voldsomt på tingene har hun allerede erfaring med. For to år siden droppede hun kød og mælkeprodukter fuldstændig. Et chok og meget abstrakt for kunderne, der nyder hendes flæskestegssandwich blandt andet, men for Pia Kaisler var det nødvendigt.

- Jeg var syg og havde brug for at lave om på noget. Dengang vejede jeg 25 kilo mere, end jeg gør i dag, siger hun.

Hun spiser i dag vegetarisk og ikke længere kun vegansk - det gør det nemmere, men kødet vender hun ikke tilbage til. Når først en beslutning er truffet, er den ufravigelig.