Elsebeth går for børnene

Som pensionist er Elsebeth Lau nu for andet år indsamler for Børns Vilkår, der søndag den 18. oktober i år har landsindsamling.

- Det var utroligt, som Tine Bryld kunne tale i telefon med de unge og få dem til at selv at finde svaret på deres problemer. Sådan en telefonsamtale kan gøre en verden til forskel, mener Elsebeth Lau og gør opmærksom på, at Børns Vilkårs landsindsamling som en del af indsamlingen også samler ind til, at de frivillige rådgivere, der passer Børnetelefonen, kommer på kurser, så de bedst muligt kan håndtere de samtaler om tit meget alvorlige emner, som børnene ringer med.

Elsebeth Lau er mor til to voksne piger og bedstemor til to - snart tre børnebørn. Hun gik på efterløn for syv år siden, og i en alder af 66 år bruger hun som pensionist nu for andet år i træk en søndag formiddag på at samle ind for Børns Vilkår.