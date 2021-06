Elin Starup ville fra lørdag formiddag til søndag formiddag have sat rekord i cykling i 24 timer for kvinder, men det var lige præcis her, at en strid blæst susede ind over Danmark. Det tappede hende for kræfter. Foto: Claus Robl

Elins rekordforsøg blev stoppet af strid blæst

Frederikssund - 14. juni 2021 kl. 12:07 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Elin Starup slog ikke rekord i weekenden i cykling i 24 timer for kvinder. Strid blæst fik hende til at stå af cyklen efter otte timer.

Det lykkedes ikke for 46-årige Elin Starup fra Slangerup at slå en ny verdensrekord i cykling i 24 timer for kvinder.

I efteråret satte hun selv verdensrekorden i disciplinen ved på en 5,6 km lang bane på Flyvestation Værløse at cykle 560 km på 24 timer. Men hun var dengang mærket af eftervirkningerne af en hjernerystelse og var ikke tilfreds med de 560 km. Verdensrekorden kom i hus, fordi ingen anden kvinde før hende havde stillet op i cykling i 24 timer for kvinder.

Blæste fra morgenstunden Den forgangne weekend var det Elin Starups hensigt på selvsamme bane på Flyvestation Værløse at cykle mindst 700 km på 24 timer.

- Men det blæste fra morgenstunden. 8 meter i sekundet og med vindstød på 17 meter i sekundet. Banen har to langsider, og selvom der er medvind på en side, kan det ikke opveje modvinden på modsatte side. Op ad dagen tog vinden yderligere til, og efter fem timer var jeg tappet for meget energi, fortæller Elin Starup.

Otte timer Hun var af cyklen fire gange for at tale med kæresten om, hvad hun skulle gøre, og efter otte timer valgte Elin at stoppe rekordforsøget.

- Jeg ville ikke kunne cykle nær så langt, som jeg havde håbet, og derfor gav det ikke nogen mening at fortsætte. Bagefter havde jeg det, som havde jeg cyklet i 24 timer. Så træt var jeg.

5000 km på vej Elin Starup slår fast, at hun er ok humørmæssigt, og om hun prøver at slå rekord i cykling i 24 timer for kvinder igen, ved hun ikke.

- Næste år stiller jeg op i Race Across America, så her bliver det i hvert fald ikke, siger hun.

Race Across America er er et 5000 km langt cykelløb, og deltagerne må bruge 12 dage på at cykle de 5000 km.