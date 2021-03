Se billedserie Med varm cacao i koppen og godt med tøj på, er vejen banet for en god, lang gåtur i den kolde forårsluft ved Svanholm skoven. Foto: BM

Elever på tur: "Det er rart at se hinanden i virkeligheden"

På Fjordlandsskolen Dalby går man trivselsture. Det er et tiltrængt åndehul væk fra skærmen, hvor stort og småt bliver vendt

Frederikssund - 12. marts 2021 kl. 11:33 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

De unge piger går med raske skridt. Side om side går de på den asfalterede sti langs Svanholm alléens smalle vej. Snakketøjet går lige så energisk.

Aimees rotter kravler rundt i hendes værelse, når hun er på teams, fortæller hun, og tager mobilen frem for at vise et billede af en hvid rotte. En anden fortæller, at faren er begyndt at træne, fordi han skal smide nogle Coronakilo. Under den 60 minutter lange gåtur gennem Svanholm, hvor vi krydser alleén, og går ind i Svanholm skoven, bliver der snakket om alt og intet. Og det er netop formålet med trivselsturene på Fjordlandsskolen Dalby, det fortæller Jette Qvistgaard, der udover at være pædagog også underviser mellemtrinet i håndværk og design.

"Eleverne bliver sat sammen i grupper på højest fire. De skal have lov til, at komme frem med lige det, de har lyst til. Bare den der frie snak og hygge med vennerne er vigtig, når de ellers bare sidder derhjemme. Sidst, jeg var ude at gå med en gruppe elever, viste jeg bare vej, de knevrede, og var helt tydeligt understimuleret socialt," fortæller Jette Qvistgaard mens hun styrer den lille gruppe ind i skoven.

Det er lærerne på Fjordlandsskolen Dalby, som har taget initiativ til trivselsturene, hvor eleverne mødes en gang om ugen, for at gå en tur sammen med en lærer eller klubpædagog. For det giver alt andet lige mere, at være sammen fysisk fremfor på Snapchat, Messenger eller Facetime.

Turene kan noget særligt "Vi har siddet i lærergruppen og snakket om, at vi har kunnet mærke på eleverne, at de bliver mere og mere dvaske, det er svært at være kreativ online, så da der blev lukket op for små grupper, tænkte vi, fedt, nu slår vi til," fortæller Jette Qvistgaard og tilføjer: "Det er dejligt, at børnene også vil det."

Mie, der bor i Kyndby, synes gåturene er et tiltrængt pusterum:

"Det er lidt kedeligt at være hjemme og lave lektier, så det her er et tiltrængt pusterum, fordi vi får mulighed for at snakke med vennerne i virkeligheden. Men jeg laver nogle gange lektier med Frederikke, fordi vi er i samme bobbel," fortæller Mie. Frederikke fra Dalby nikker og siger:

"Ja, på denne måde får vi lov til at være sammen med lidt flere og mødes med hinanden og talt få sammen."

Sofie J. der bor i Orebjerg, fortæller, at man virkelig får gået rigtig meget på trivselsturene.

"Det er rart, at se hinanden i virkeligheden, i stedet for at sidde på teams over en sort skærm," supplerer Amiee. Alle er enige om, at trivselsturene kan noget helt særligt i denne tid, hvor man ikke ser så mange mennesker. Det mener Jette Qvistgaard også. Hun bor på Frederiksberg, og elsker at komme ud på landet til børnene, som hun har kendt i mange år.

"Det er det gode ved denne lille skole. At man kender alle børnene, ja, også deres søskende. Vi følger dem hele vejen helt fra starten, lige fra vuggestuen, børnehaven SFO og op til mellemtrinet," fortæller Jette Qvistgaard og smiler.

Og netop størrelsen på skolen er noget, pigerne sætter pris på:

"Jeg synes, det er godt med en lille skole. Jeg er ikke så social, så her er der ikke så mange, jeg skal lære at kende. Det er trygt." Mie fortæller, at hun er enig med Aimee, for hun synes også, det er trygt, at gå på en skole, hvor alle kender alle.

Jette nikker: "Ja, og det var netop det, vi talte om forleden, hvor jeg gik med en anden gruppe, det var med fire drenge. Man skulle komme med input til en´ ting, de andre ikke vidste om dem. En dreng sagde, at han havde det meget godt med at være hjemme på denne måde. Pludselig var der flere andre, som havde det på samme måde. De fandt ud af, at man ikke var ene om det. Og at det er trygt og godt med hjemmeundervisning, hvis man er lidt introvert. Men at det også kan være svært at motivere sig og koncentrere sig, når man sidder derhjemme. På den måde får vi talt om, hvad der rører sig i dem," siger Jette Qvistgaard.