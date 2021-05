Se billedserie Gerda fra 3.b sammen med lærer Berit Wischmann, med iPaden hvor projektet Vild Med Vilje også findes. Foto: Birgitte Masson

Elever er vilde med den vilde natur

I snart et år har eleverne i 3. klasse på Jægerspris Skole arbejdet med det tværfaglige projekt Vild Med Vilje. De lærer, at hvis alle gør en indsats for biodiversiteten, så kan man gøre en forskel for naturen

30. maj 2021

First mover. Det var eleverne i 3. b på Jægerspris Skole med deres projekt Vild Med Vilje. For allerede før den landsdækkende bevægelse af samme navn så dagens lys, havde deres lærer Berit Wischmann fået ideen til, hvordan klassen kunne være med til at gøre en forskel for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig, ikke bare gennem vidensdeling i klasserummet, men også gennem handling. Helt konkret har alle eleverne i klassen været med til at få den vilde natur ind derhjemme.

"Det startede med at jeg sad og så Bonderøven, og blev selv opmærksom på hvilken biologisk ørken min egen have var," fortæller Berit Wischmann og fortsætter:

"Og begyndte jeg at tale med børnene om det. Om hvordan man kunne gøre sin have mere vild. Børnene og deres forældre fangede den med det samme. Så alle har fået et lille stykke jord derhjemme, og så har vi talt om, hvad man skal gøre, for at få det vilde til at vokse. Vi har snakket fødekæder og biodiversitet. Det har vi gjort siden september sidste år."

Landmand søger kærlighed Men Wischmann så ikke bare Bonderøven i fjernsynet. Hun trækker lidt på smilebåndet;

"En dag faldt jeg over, Landmand søger kærlighed, hvor en af de her landmænd på et tidspunkt i udsendelsen siger; Ja, det her er så mit vilde stykke mark, det kalder jeg vild med vilje, så inden det landsdækkende Vild Med Vilje blev kendt, var vi allerede i gang med at samle vilde planter, frø og så videre og havde navngivet projektet Vild Med Vilje."

Det tværfaglige projektforløb inkluderer fagene billedkunst, håndværk og design, matematik og natur og teknik. Med andre ord kommer eleverne hele vejen rundt i undervisningen gennem arbejdet med den vilde natur. Og alting bliver alting dokumenteret i en bog lavet på elevernes iPads i programmet Book Creator.

De har via Google Earth fundet deres matrikel, og taget et screen shot af deres jordstykke, som de efterfølgende skulle tegne ind i bogen. De har målt området op i kvadratmeter, lavet layout og forside. Og så har de jævnligt fotograferet alt det, som kommer op af jorden af blomster og insekter.

Ved hjælp af en app kan man naturbestemme og se, hvad planten eller insektet hedder. I billedkunst har eleverne lavet et skilt med teksten Vild Med Vilje, som de har sat i deres have, ifølge Berit Wischmann lidt som en trøst, for de forældre som måske synes, at det ser lidt uordentligt ud, at græsset eksempelvis ikke er slået.

"Det er meget hands-on, og giver børnene en tydelig forståelse af, at alle de smådyr, som vi synes er møgirriterende, faktisk er livsvigtige for os. Jeg synes, at eleverne er meget optaget af det. Og der har været virkelig god forældreopbakning til projektet."

Alt græsset behøver ikke være klippet

Sommerferien nærmer sig, det betyder, at projektet har kørt i snart et år. Men naturprojekter tager tid.

"Når vi slutter, vil jeg lave en skoletube kanal, så eleverne kan uploade alle deres bøger. Så kan forældre og børn gå ind og se de andres projekter."

Ingen er i tvivl om, at Berit Wischmann ønsker at bidrage til indsatsen for biodiversiteten ved at gøre naturen rigere og vildere;

"Det ligger mig utrolig meget på sinde, for man kan jo se det i naturen. I alle de år jeg har boet herude, har der været flagermus omkring mig, men i år er de simpelthen døde af sult, for der er ikke noget mad, fordi det har været så koldt og så vådt. Mange af de dyr vi kender og holder af, for eksempel stæren, er jo truet. Men hvis alle gør en indsats hvor lille den end måtte være, så vil man kunne løfte utroligt meget. Det er noget med at omstille sig i hovedet, for alt græsset i plænen behøver ikke at være klippet."