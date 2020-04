Det bliver ikke denne udsigt, man får til Byrådssalen i Frederikssund, hvis man lytter med på en Skypet udsendelse af et ekstraordinært byrådsmøde torsdag den 2. april klokken 17. Der bliver nemlig kun tale om lyd og ikke billeder. Foto: Casper Suk Thorlacius

Ekstraordinært byrådsmøde via Skype

Frederikssund - 02. april 2020 kl. 13:39 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederikssund Byråd tilslutter sig rækken af kommuner, der holder digitalt byrådsmøde, og det sker torsdag den 2. april klokken 17, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der er tale om et ekstraordinært byrådsmøde, og der vil ikke være offentlig adgang for borgerne i Byrådssalen på Frederikssund Rådhus, da mødet afvikles via Skype, oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Størsteparten af byrådets medlemmer vil heller ikke være til stede i Byrådssalen under mødets afvikling, men deltager hjemmefra.

For at sikre at borgerne kan følge mødet, vil lyden af mødet kunne høres af alle via Skype på nedenstående link, og når man har åbnet Skype i et nyt vindue, skal man klikke på den grønne knap med teksten »Deltag i begivenheden«:

Det er kun lyden af byrådsmødet, der vil blive sendt, så der bliver altså ikke tale om, at man vil kunne se de respektive byrådsmedlemmer. Det bliver heller ikke optaget, så der er kun den ene chance for at lytte med, men der lægges referat på kommunens hjemmeside som normalt i løbet af en dags tid.