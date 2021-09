Se billedserie Kion Koldborg har netop åbnet porten til Slangerup Synshal ApS. Foto: Birgitte Masson

Efter ti år i Jylland: Nu åbner Kion synshal i Slangerup

Kion Koldborg har åbnet Slangerup Bilsyn ApS, efter ti år med egen synshal i Jylland

Frederikssund - 10. september 2021

'Service, service service'. Sådan beskriver Kion Koldborg, 42 år, synsbranchen anno 2021. Det er en branche, han har været en del af i mere end ti år, og nu som indehaver af Slangerup Bilsyn ApS.

"Synsbranchen er blevet et kæmpe servicefag. Dengang jeg stod i lære, hed det Statens Bilinspektion, men i 2005 blev de opkøbt, og markedet blev privatiseret," fortæller Kion Koldborg.

Han er udlært mekaniker. Og efter 10 år med egen synshal i Jylland, er han netop vendt 'hjem'.

"Jeg er oprindelig fra Frederikssund. At det nu bliver Slangerup, jeg vælger at åbne synshal i, skyldes, at jeg i Frederikssund ville være på minuspoint. Det skal forstås på den måde, at der allerede eksisterer flere synshaller i byen. Slangerup har i fem år haft synshal, men den lukkede, og har stået tom i et halvt år. Det er de lokaler, jeg nu har overtaget her på Raasigvangen 1," fortæller Kion Koldborg og fortsætter;

"Det er et lille sted, men her er, hvad man skal bruge," siger han, og kigger ind gennem porten til hallen, hvor autolift, værktøj og andet udstyr indikerer, at han er helt klar til at gennemgå kundernes køretøj på en professionel måde.

Og han glæder sig til at være selvstændig igen;

"Min synshal i Jylland blev opkøbt af et stort, tysk bilsynsfirma, hvor jeg efterfølgende blev ansat. Men jeg kunne hurtigt mærke, at det ikke længere var det rigtige for mig. Selvstændigheden bliver taget fra en, når man pludselig kommer ind i en stor organisation. Så det her bliver godt. Jeg elsker faget og jeg elsker at møde nye mennesker."

Ifølge lovgivningen skal biler synes, når de er fire år gamle, herefter hvert andet år.

Slangerup Bilsyn tilbyder både drive-in syn og syn efter forudgående tidsbestilling. Læs mere på www.slangerupbilsyn.dk