Frederikssund Vikingespil kom godt i mål, efter tre ugers intens spilleperiode på Kalvøens smukke friluftscene. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Efter sidste tæppefald: Træt, men tilfreds vikingeformand

Frederikssund Vikingespil er kommet godt i mål efter tre ugers spilleperiode på Kalvøens smukke friluftscene, hvor de opførte fortællingen om Amled

Frederikssund - 13. juli 2021 kl. 10:01 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Uvished, spænding og masser af krydsede fingre var i år en del af virkeligheden for vikingerne i Frederikssund. Så meget desto større var lettelsen, da de søndag aften trådte af den store vikingescene på Kalvøen, efter stort set hver aften i tre uger at have opført stykket om Amled.

For ikke nok med, at det trods restriktioner var muligt at gennemføre spillet, så var der så meget rift om billetterne, at der meldes om flere publikum, end man havde turde budgettere med, det fortæller formand for Frederikssund Vikingespil Camilla Dupont.

"Jeg er meget taknemmelig for at det lykkedes, uden at vi var nødt til at gå i karantæne på grund af smitteudbrud. Ingen var ramt, og det var næsten mere, end vi turde håbe på. Jeg er glad for, at vi gjorde det," siger Dupont med henvisning til, at vikingerne havde kastet sig ud i en kæmpe satsning på grund af Corona-restriktionerne. Først to dage før generalprøven, fik de endeligt grønt lys til, at de måtte gennemføre spillet.

Ikke langt fra normalen "Det koster en million at lave en forestilling. Dertil kommer en masse andre omkostninger. Vi havde budgetteret med 10.000 tilskuere, hvilket vi godt vidste var super optimistisk, når vi kun måtte lukke 600 ind ad gangen. Alligevel kan vi nu konstatere, at vi rent faktisk har haft 10.523 tilskuere inde. Dertil skal lægges, at vi godt var klar over, at omsætningen på Valhal Torv ville være stærkt påvirket af færre publikummer, blandt andet fordi hele området på grund af Coronaregler i år ikke var åbent for frederikssundere, som udelukkende ville besøge torvet med spiseboderne. Men vi kan konstatere, at omsætningen ikke er langt fra en normal omsætning," siger Camilla Dupont og fortsætter:

"Så jeg er rimelig glad lige nu. Men jeg må nok sige, at det ikke har været noget nemt år. Alle har måtte yde noget ekstraordinært. Så når vi i aften skal feste, bliver det fantastisk," Dupont tilføjer:

"Men vi skal have et normalt år til næste år, ellers er det hårdt at være frivillig."

Intenst Hvor nogle af deltagerne ved Frederikssund Vikingespil nu skal have en tiltrængt sommerferie, så har andre netop brugt sommerferien på vikingespillet. Det gælder blandt andet Camilla Dupont, som fortæller, at der nu skal samles op på alt det, hun ikke har nået de sidste tre uger, hvor forestillingen har kørt for fuld skrue.

"Der er ikke nogen tvivl om, at det er intenst. Man kommer sent i seng i lang tid. Nu glæder jeg mig til at få gjort rent i mit hus og få lavet rigtig aftensmad," siger hun med smil i stemmen.

Og når hun har pustet lidt ud, skal hun i gang igen. Blandt andet skal 'Lej en viking,' som også har været ramt af Corona-forholdene, løbes i gang igen, og inden man får set sig om, står der september i kalenderen, og så går man i gang med ny produktion, budgetlægning og organisering. Men en ting bliver dog lidt nemmere næste gang;

"Forestillingen fra 2020 Skjoldungen, som vi ikke kunne spille på grund af nedlukningen, skal spilles næste år. Så jeg håber på et lidt mere afslappet år, i og med at vi har manuskriptet klar. Så der er vi lidt på forkant," siger Camilla Dupont.