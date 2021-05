Efter seks år: Byrådsmedlem stopper som erhvervsformand

Den lokale filialdirektør i Lokalbanken og byrådsmedlem for Venstre Michael Tøgersen trækker sig fra posten som formand for Frederikssund Erhverv.

Det oplyser han på sin Facebookprofil, hvor han angiver byrådsarbejdet som den direkte årsag til valget:

"Så nu er det slut med inhabilitet, beskyldninger om "dobbelt kasketter", herunder tale om at gøre skade på FE som følge af mit byrådsarbejde. FE er alt for vigtig en sag, og jeg vil fortsat støtte vores lokale erhvervsliv, arbejdspladser og uddannelsesindsats ALT det, jeg kan, og jeg håber, at det bl.a. bliver som byrådsmedlem, idet jeg drømmer om at blive genvalgt til november," hedder det blandt andet i opslaget.