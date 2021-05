Efter pres: Klar til test og vaccinationer

Så behøver borgere uden bil ikke at tage en bustur på 15 kilometer til Frederikssund for at få et gyldigt coronapas, der giver adgang til at gå til frisør, på restaurant og så videre.

- Det er dejligt, at det åbner nu. Vi har dog skrevet til regionen for at få flyttet åbningsdagene, for eksempel til fredag og mandag. Onsdag og søndag giver ikke mulighed for at få en test, man kan bruge til at gå i byen og andre sociale aktiviteter i weekenden, men mest til at gå til frisør, der selvfølgelig også er vigtigt. Regionen er ikke helt uvillig til at se på det, siger Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersen med henvisning til, at en negativ coronatest højst må være 72 timer gammel.