Politiet har tidligere offentliggjort billeder fra genbrugspladsen i Frederikssund, hvor Thomas Gotthard skilte sig af med en tønde og en sækkevogn, som kunne have betydning i drabssagen. Pladsen ligger ganske få kilometer fra Sundbylille, hvor der natten til fredag blev gjort fund af betydning for sagen.

Efter måneders tavshed: Nu taler drabssigtet præst

Gang på gang i over et halvt år har Thomas Gotthard nægtet at hjælpe både retten og politiet med at opklare, hvad der skete, da hustruen Maria From Jakobsen ifølge sigtelsen blev dræbt.

Men ganske opsigtsvækkende er det nu tilsyneladende præsten selv, der i kølvandet på de mange måneders tavshed og varetægtsfængsling kan have ført politiet til et - tilsyneladende - bevismæssigt gennembrud i sagen.

Ifølge en pressemeddelelse fra Nordsjællands Politi er det således udsagn fra Thomas Gotthard selv, der har ledt politiet til de fund, af ukendt karakter, politiet torsdag aften og natten til fredag sikrede ved Sundbylille ganske få kilometer fra parrets bopæl i Frederikssund

Han har nemlig indtil nu været sigtet for, på ukendt vis og et ukendt sted i nærheden af Frederikssund at have dræbt hustruen.

Men trods en massiv indsats med dykkere, lighunde, gennemsøgning af store skovområder, og utallige timers videoovervågning, har der tidligere ikke været egentlige fysiske fund, der kunne knyttes til drabet, har Sjællandske Medier tidligere fået oplyst.