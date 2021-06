Se billedserie Den drabstiltalte sognepræst Thomas Gotthard har ifølge Nordsjællands Politi ledt efterforskningen på et spor i sagen i byen Sundbylille. (Arkivfoto) Foto: Nordsjællands Politi/Ritzau Scanpix

Efter fund i Maria-sagen: Drabschefen holder kortene tæt til kroppen

Frederikssund - 04. juni 2021 kl. 11:55 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Godt syv måneder efter at 43-årige Maria From Jakobsen forsvandt, har hendes ægtefælle, sognepræst Thomas Gotthard, siddet varetægtsfængslet, sigtet for at have dræbt Maria på et ukendt sted på en ukendt måde.

Læs også: Politiet med gennembrud i Mariasagen

Nu tyder noget på, at Nordsjællands Politi omsider har fået et gennembrud i sagen, efter tiltalte Thomas Gotthard har henledt politiet til et specifikt område ved Sundbylille udenfor Frederikssund.

Her har efterforskerne torsdag aften og nat gjort nogle fund til sagen, som skal undersøges nærmere. Men de nærmere omstændigheder ved fundet, ønsker drabschef ved Nordsjællands Politi Jakob Grell ikke at udtale sig om;

Kan du uddybe, hvad der fik Thomas Gotthard til at henlede jeres opmærksomhed til området ved Sundbylille?

"Det kan jeg ikke udtale mig om," svarer Jakob Grell.

Arbejder I stadig i området? "Det kan jeg ikke udtale mig om".

Kan du sige, hvornår I går ud med nyt i sagen?

"Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt."

Sigtelsen mod Thomas Gotthard lyder på, at han slog Maria From Jakobsen ihjel på en ukendt måde, på et ukendt tidspunkt og på et ukendt sted. Politiet har tidligere udtalt, at de har en idé om, hvordan og hvor drabet er foregået. Med fundet ved Sundbylille, er der noget som indikerer, at politiet nu er kommet et stort skridt nærmere en opklaring af drabssagen.

Politiet har spærret huset af. Foto: Presse-fotos.dk

