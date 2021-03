Se billedserie J. F. Willumsens Museum i Frederikssund fik støtte fra både offentlige og private coronapuljer til at arrangere kulturoplevelser i 2020. Her er det en workshop i tekstiltryk for børnefamilier under de høje trækroner i museumsparken. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Efter fire måneders tvangslukning: Gæsterne strømmede til kunstmuseum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter fire måneders tvangslukning: Gæsterne strømmede til kunstmuseum

Frederikssund - 01. marts 2021 kl. 05:35 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Mange danske kulturinstitutioner har oplevet et fald i antallet af besøgende i 2020 som følge af Covid-19 pandemien og nedlukning.

Men ikke kunstmuseet J. F. Willumsens Museum i Frederikssund, der stort set fik lige så mange besøgende i 2020 som året før, selv om museet var tvangslukket i månedsvis hen over foråret.

Det fortæller museumsdirektør Lisbeth Lund fra J. F. Willumsens Museum, som oplyser, at museet havde cirka 17.000 besøgende.

- 2020 var faktisk et rigtigt godt år for museets besøgstal, især når man tænker på, at vi var lukket ned i fire måneder. Vi havde endda omkring 1000 færre skolebørn på besøg, fordi coronasituationen gjorde det sværere for skoler at tage på udflugt med bus og tog, siger Lisbeth Lund.

Mange sommergæster J. F. Willumsens Museum var en af de kulturinstitutioner, der benyttede sig af Folketingets sommerpakke, som gav mulighed for halv pris på éntrebilletter i skolernes sommerferie for blandt andet at booste den danske turist- og oplevelsesøkonomi.

Dermed kunne museets gæster slippe med at betale 70 kroner for voksne. Prisen for entré var 35 kroner, mens det altid er gratis for børn under 18 år.

- Vi havde rigtig mange gæster i løbet af sommeren. Mange mennesker havde behov for at komme ud. De holdt ferie herhjemme, og der var mange i sommerhusene. Jeg tror helt sikkert, at reducerede entrépriser har betydet noget. For nogle børnefamilier kan det løbe op og blive dyrt, hvis man skal besøge flere museer, siger direktøren, der har indtryk af, at mange gæster benyttede sig af ordningen til at tage på flere museumsbesøg i ferien i stedet for bare et enkelt.

J. F. Willumsens Museum oplever nu sin anden periode med nedlukning, der har varet siden december, og Lisbeth Lund kigger fremad mod den tid, hvor museet kan genåbne sammen med resten af samfundet.

- Jeg synes, det er en god idé, hvis Kulturministeriet har lyst til at lave en lignende pakke som i sommer. Vi kommer forhåbentlig i gang i foråret. Det kan være, at danskerne er lidt mere tilbageholdende og ikke går ud. Så det er en mulighed med reducerede entrépriser for at få folk til at besøge kulturinstitutionerne igen, siger hun.

Kunst i små grupper J. F. Willumsens Museum fik også støtte fra sommerpakken til arrangementer, og det gav mulighed for i en periode med coronarestriktioner at arrangere omvisninger med 10 personer ad gangen på museet i stedet de sædvanlige cirka 30.

- Det har været ret fantastisk at have færre mennesker i en gruppe. Det skaber bedre dialog, så der kommer mere ud af det, forklarer Lisbeth Lund.

Ny Carlsbergfondet har også støttet J. F. Willumsens Museum via en nødpulje, der gjorde det muligt for museet at tredoble antallet af arrangementer, blandt andet workshop for små grupper af børnefamilier, som kunne lave tekstiltryk udendørs under de store skyggefulde trækroner i museumsparken.

Desuden har tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen gjort det muligt for J. F. Willumsens Museum i samarbejde med Ældre Sagen at arrangere omvisninger og workshops for små grupper af sårbare ældre fra Frederikssund Kommune efter lukketid.

- Det har været rigtig fint. Nogle forløb har været fuldt booket. De var rigtig glade for at kunne komme på museet på et tidspunkt, hvor der ikke var andre gæster, fordi de netop bekymret for at komme ud på grund af smittefaren, siger Lisbeth Lund.

relaterede artikler

Museer ønsker sommerrabat 01. marts 2021 kl. 04:59