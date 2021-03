Lomax Frederikssundvirksomheden var blandt de første til at foretage en vellykket transformation fra postordrekataloger til web-baseret virksomhed. kombinationen af dét og salget af artikler til hjemmekontoret har været et hit under corona-nedlukningen

Efter et år med corona: Omsætning steg 200 mio. kroner

Mens mange andre virksomheder har lidt under corona-nedlukningen, har kombinationen af nethandel og kontorudstyr vist sig at være en forretningsmæssig fuldtræffer for virksomheden Lomax.

Her er både omsætning og overskud skudt i vejret, fremgår det af det netop offentliggjorte regnskab.

Helt præcist er omsætningen vokset fra 542 millioner kroner i 2019 til 755 millioner kroner i 2020, mens overskuddet efter skat er gået fra 21 millioner kroner til 51 millioner kroner.

Allerede da danskerne for første gang blev sendt hjem i marts 2020 oplevede virksomheden et boom i salget af alt fra kontorstole, monitorer, håndsprit, makulatorer og alt andet, der skal til at få en hjemmearbejdsplads til at fungere.

Omsætningen stammer for 95 procents vedkommende fra salg til virksomheder, mens private står for de resterende fem procent.

Lomax var blandt de første virksomheder, der for alvor skiftede den gamle postordrebestilling og det fysiske fremmøde ud med nethandel, og det havde allerede i årene forud for Corona-pandemien sikret en markant vækst i virksomheden, der holder til i Frederikssund og beskæftiger 178 medarbejdere.

Sn.dk arbejder på at få en kommentar fra virksomhedens direktion til årsregnskabet.