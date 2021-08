En nabo slog alarm, da han natten til 4. november vågnede og opdagede den voldsomme brand på den forladte landejendom, hvor unge fra tid til anden trængte ind for at kunne være i fred. Men branden var påsat af Thomas Gotthard, da han slettede sporene efter, at han havde lagt sin afdøde hustru i syrebad i en fodertønde på stedet. Foto: Privat

Efter drabet på Maria: Her sletter Thomas beviserne

Uden at vide det tog beboer billeder af øjeblikket, hvor den drabsdømte præst slettede sine spor ved at brænde en forladt gård ned.

I årevis har et forladt hus mellem Ølstykke og Frederikssund været hjemsted for unge, der ville være i fred.

Præsten Thomas Gotthards drab og partering af hustruen Maria From Jakobsen, som han tirsdag blev idømt 15 års fængsel for.

Natten mellem 26. og 27. oktober - samme dag, som han havde slået Maria ihjel - transporterede han nemlig liget i en fodertønde til den forladte gård, hvor han overhældte liget med saltsyre og kaustisk soda i store mængder for at opløse det.

"Det var for at slette sporene," hed det blandt andet i tirsdagens tilståelse, hvor det blev beskrevet, at det var svært at komme frem til den tilgroede ejendom.

"Men de ville forsvinde, når brandvæsenet kom til stedet for at slukke branden," lød hans ræssonement ifølge tilståelsen.

Hans grundighed og kynisme i både forberedelse, ved selve drabet og ikke mindst forsøget på at slette sporene fik anklager Anne-Mette Wedell til tirsdag at kalde ham 'dygtig:'

"Rigtig dygtig. Rigtig dygtig. Han kunne være sluppet afsted for drab. Faktisk blev han anholdt kun 10 dage før, videoovervågningen blev slettet, og så havde været om ikke umuligt så langt sværere at opklare sagen," lød det fra hende i retten.

Ifølge sn.dk's oplysninger var det da også først, da Thomas Gotthard efter syv måneders varetægtsfængsel i forsommeren valgte at tilstå overfor politiet, at sammenhængen gik op for dem.

"Da politiet kom og spurgte, om vi havde set noget i forbindelse branden, kunne vi jo kun sige, at vi ikke havde set noget, fordi vi først vågnede, da flammerne stod op af taget. Man skulle tro, at det var løgn, men vi talte faktisk om, at lige netop det hus var perfekt, hvis man ville skille sig af med hende. Men at finde ud af, at det var dét, der var sket..... det er jo sygt," konstaterer en nabo.