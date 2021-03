Efter coronanedlukning: Gensynsglæde hos spejderne

- Et spejderkammeratskab er noget ganske særligt hos Ræven Skibby. Spejdergruppen har børn og unge fra syv forskellige skoler i området, hvilket betyder, at den enkelte spejder har mulighed for at finde en ny »rolle« i et fællesskab og som mange benytter sig af, forklarer Brian Petersen i pressemeddelelsen.