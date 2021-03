Se billedserie Der skal lukkes 12 plejehjemspladser på Omsorgscenteret Pedershave. De seks er allerede lukkede, og covid-19 har det lettere at effektuere, at de resterende seks pladser nu også lukkes. Foto: Maj-Britt Holm

Efter coronadødsfald: Tomme pladser baner vej for besparelser

Frederikssund - 05. marts 2021

Frederikssund Kommune besluttede sidste år at spare 2,5 millioner kroner på 2021-budgettet på lukning af 12 kommunale plejehjemsboliger på Omsorgscenteret Pedershave. Tomme pladser efter coronadødsfald har gjort det lettere at effektuere den besparelse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

12 plejehjemsboliger skal lukkes på Omsorgscenteret Pedershave i Frederikssund. Det besluttede Frederikssund Byråd, da byrådet i efteråret sidste år lagde budget for de kommende år.

Men sådan noget er svært. For hvornår bliver boligerne ledige og kan lukkes? Det er svært at spå om på forhånd.

Da covid-19 rasede i december, ramte den desværre også Pedershave hårdt, og ni plejehjemsboliger står i dag tomme på den afdeling, Hus C på Pedershave, hvor covid-19 ramte hårdest.

Selvom det ikke var den afdeling, hvor det var planlagt at lukke boliger, har politikerne i Velfærdsudvalget efter indstilling fra den kommunale forvaltning på det seneste møde nu besluttet at lukke de seks boliger i Hus C.

Dermed har Hus C ikke bare mistet adskillige beboere til covid-19, men Hus C har nu også mistet seks af sine 24 plejehjemsboliger.

For mange pladser Baggrunden for det hele er, at der er for mange kommunale plejehjemsboliger i Frederikssund, efter friplejehjemmet Attendo har etableret sig i kommunen.

Ved at lukke 12 kommunale plejehjemsboliger kan Frederikssund Kommune spare cirka 2,5 millioner kroner i 2021 og 3,4 millioner kroner årligt i årene efter. Sådan blev det besluttet, da politikerne i efteråret lagde budget for 2021-2024.

Her blev det også slået fast, at boligerne kun bliver midlertidigt lukket, og at de kan åbnes igen, når der er behov for det.

Seks demenspladser I efteråret blev det besluttet, at Pedershave skulle lukke seks boliger i Hus B og seks boliger i Hus D.

Hus B er forbeholdt almindelig plejehjemsbeboere, mens Hus D er et demensafsnit.

Ifølge den kommunale forvaltnings beskrivelse af forløbet har det været enklere at lukke de seks boliger i Hus B, og de er allerede blevet lukket omkring årsskiftet i år.

Ny mulighed Modsat har det været vanskeligere at lukke demensboligerne i Hus D. Derfor har det fra begyndelse været planlagt, at de først skulle være lukkede 1. juli i år.

Men nu har covid-19 altså åbnet for en anden mulighed. Med ni tomme boliger i Hus C som følge af mange coronadødsfald på den afdeling, er det mere oplagt at lukke seks af de tomme boliger i Hus C, har den kommunale forvaltning forklaret politikerne i Velfærdsudvalget.

Politisk uenighed Her var forslaget på dagsordenen tirsdag i denne uge, og her besluttede et flertal med formand Inge Messerschmidt (DF) i spidsen at følge forvaltningens anbefaling og lukke seks plejehjemsboliger i Hus C i stedet for i Hus D.

Den tre Venstrefolk i udvalget, Anne Sofie Uhrskov, Charlotte Drue Aagaard og Morten Skovgaard fulgte også forvaltningens anbefaling og stemte for forslaget, som dermed blev vedtaget med fire stemmer for.

Tre stemte anderledes Tre stemte imod. Næstformand i udvalget, Susanne Bettina Jørgensen (S) samt de to øvrige socialdemokrater i udvalget, Jesper Wittenburg og Poul Erik Skov Christensen stemte nej til forslaget.

De havde hellere set, at kommunen holdt fast i beslutningen om at lukke de seks boliger på demensafsnittet i Hus D.

Demensafsnit bedst Susanne Bettina Jørgensen forklarer hvorfor:

- Da vi i forbindelse med budgettet blev foreslået at lukke seks af boligerne i Hus D, fik vi at vide, at det ville være en fordel at lukke dem her, idet det nuværende demensafsnit med 24 boliger med 24 demente borgere er lige stort nok til, at der kan skabes ro nok på et demensafsnit. Derfor synes jeg, at det er ærgerligt, at vi nu går bort fra den mulighed, det er at reducere pladserne her.

- Derudover skaber det uro blandt personalet på Pedershave, at vi politikere først beslutter at lukke boliger i et hus og så pludselig laver det om til et andet hus. At det også er en del af beslutningen i Velfærdsudvalget, at der skal ses på, om der løbende kan ændres på tingene, så der måske kan lukkes en bolig en gang i mellem i Hus D, gør det ikke bedre. Det skaber efter min mening bare endnu mere usikkerhed blandt personalet, forklarer Susanne Bettina Jørgensen.

Beslutningen i Velfærdsudvalget om at lukke seks plejehjemsboliger i Hus C i stedet for i Hus D på Pedershave skal endeligt vedtages af byrådet sidst på måneden.