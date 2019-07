Morten Messerschmidt (DF) har taget sagen om biltyveri hos Max & Martin i frederikssund op på politisk plan. Foto: Allan Nørregaard

Efter biltyveri: Folketingsmedlem tager sagen op politisk

Frederikssund - 25. juli 2019 kl. 18:52 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved hjælp af et stjålet kørekort lykkedes det sidste uge en mand at stjæle en Mercedes G350 fra bilforhandleren Max & Martin i Frederikssund.

Som det er nu, er det ikke muligt for bilforhandlere at tilgå data om stjålne kørekort, og det er et problem, mener folketingsmedlem Morten Messerscmidt (DF), der derfor har indsende et såkaldt paragraf 20-spørgsmål, der angår en ministers holdning, til justitsminister Nick Hækkerup (S), hvor han beder ministeren tage stilling til, om der er en måde, hvorpå bilforhandlere kan blive bekendtgjort med, at et kørekort er stjålet.

- Når jeg ser sådan en sag som denne, så synes jeg, at vi øjeblikkeligt skal have regeringen ind over det, eller om der er mere, der kan gøres, lyder det fra folketingsmedlemmet, der uddyber:

- Det kan jo ske, man taber sin tegnebog, og så er sådan et kort relativt nemt at stjæle, og når bilforhandlere ikke har adgang til at se, om kortet er stjålet, så regner jeg det for at være et regulært politisk problem. Jeg vil gerne have ministerens svar på, om vi eventuelt kan lave et system, hvor autoriserede forhandlere kan tjekke, om kortet er stjålet.

Nordsjællands Politi oplyser, at der endnu ikke er noget nyt i sagen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsministeren, der nu har seks hverdage til at besvare folketingsmedlemmets paragraf 20-spørgsmål.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag den 26. juli.