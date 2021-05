Rasmus Rasmussen, forpagter af Restaurant Kalvøen, er klar til at åbne stedet som en restaurant, der har åbent seks dage om ugen fremover. Foto: Birgitte Masson

Send til din ven. X Artiklen: Efter Corona: Selskabsforretning åbner som restaurant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Efter Corona: Selskabsforretning åbner som restaurant

Pandemien har sat en stopper for større selskaber, og det har fået chefen for Restaurant Kalvøen til at nytænke stedets fremtid

Frederikssund - 04. maj 2021 kl. 07:44 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Først et forsamlingsforbud, så flere måneders nedlukning. Restriktionerne der har fulgt med Corona-pandemien har ramt hårdt i restaurationsbranchen. Og for de, der beskæftigede sig særligt med selskaber, har det især haft sine konsekvenser, at større fester ikke har været en betydelig del af året 2020, fortæller Rasmus Rasmussen, forpagter af Restaurant Kalvøen i Frederikssund.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger