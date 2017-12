Når den nye fjordforbindelse tages i brug, bliver det ikke længere tilladt for lastbiler at køre på Kronprins Frederiks Bro, og den del af loven vil betalingsbro-modstander Stefan G. Rasmussen forsøge at tage op EU-regi. Foto: Allan Nørregaard

EU-regler skal være våben i kamp mod betalingsbro

Frederikssund - 06. december 2017 kl. 05:20 Af Tanja Straagard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oprøret mod brugerbetaling på den kommende Kronprinsesse Marys Bro fortsætter i stor stil, og nu mener en af frontmændene, Stefan G. Rasmussen, at have fundet et smuthul, der kan være med til at styrke deres sag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det drejer sig om den del af anlægsloven, der lyder, at det ikke længere vil være tilladt for lastbiler og lastvognstog på 3,5 ton eller over at køre på Kronprins Frederiks Bro, så den tunge trafik flyttes over på den nye fjordforbindelse. Det betyder, at lastbilchauffører og vognmænd skal benytte betalingsbroen. Ifølge Stefan G. Rasmussen er det prisdiskrimination.

- Hvis de tunge vogne ikke får mulighed for at krydse fjorden på anden vis end via betalingsbroen, så har jeg argumenter for, at det er konkurrencevridende, for så bliver en fordel at være vognmand på den østlige side frem for den vestlige side, siger han.

Han har derfor nu allieret sig med en jurist, der ifølge ham arbejder for konkurrencekommissionen i EU, som han afventer svar fra.

- Hvis det viser sig, at den nye bro kan opfattes som essentiel og kritisk infrastruktur, så har vi muligvis EU-Kommissionens opmærksomhed, siger Stefan G. Rasmussen.

Ekspert i EU-ret og konkurrenceret, Peter Vesterdorf, påpeger, at denne sag som udgangspunkt ikke kan rejses i EU-regi.

- I princippet har det her jo ikke noget med EU at gøre, da kriteriet er, at andre medlemslande skal være involveret, og det er de ikke. Så handler det i stedet om at tage kontakt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, siger han.

Hvorvidt der kan være tale om konkurrenceforvridning og diskrimination vil ekspert Peter Vesterdorf umiddelbart ikke mene.

- Hvis det er altafgørende at komme over (broen red.), så må man som udgangspunkt ikke forhindre det, men hvis der er risici forbundet med at krydse den nuværende bro for store biler, altså er det teknisk begrundet, så er der ikke tale om vilkårlig forskelsbehandling, som det hedder, forklarer han.

