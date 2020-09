EU-penge givet godt ud - erhvervsskoler hitter

Markant flere af Frederikssunds unge begynder på en erhvervsuddannelse, takket være et tre-årig projekt støttet af EU. Foto: Allan Nørregaard

Frederikssund - 08. september 2020 kl. 13:40 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre års målrettet arbejde i et EU-projekt har gjort erhvervsuddannelser populære blandt unge i Frederikssund. Pengene er givet godt ud. Nu afløses EU-projektet af et regionalt projekt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Frederikssund Kommune er en af de danske kommuner, der haft størst held med at gøre erhvervsuddannelserne attraktive. I 2020 har 28,6 procent af afgangseleverne fra grundskolen i Frederikssund Kommune valgt en erhvervsuddannelse, og dermed er kommunen rykket op blandt de 15 kommuner, der er bedst til at trække unge til erhvervsuddannelser.

Årsagen er tre års markant indsats fra et strukturfondsprojekt, FUEL (Før Under Efter Læringsmiljøer), der er støttet med 9,3 millioner kroner fra EU's Socialfond.

Projektet blev sat i søen for at øge optaget på erhvervsuddannelserne og for at sikre virksomhedernes adgang til faglært arbejdskraft i fremtiden. Og kombinationen af ekstra ressourcer fra EU, projektets ildsjæle og old school metoder har skabt en succeshistorie, lyder det fra virksomheder, uddannelser og Frederikssund Kommune.

Positiv udvikling Borgmester i Frederikssund Kommune John Schmidt Andersen (V) siger det således:

- I 2016 var ansøgningsprocenten til erhvervsuddannelser på 19,5 procent, så det er tydeligt, at opstarten af FUEL i 2017 har skabt en positiv udvikling på området.

En evaluering af projektet kalder det »sandsynligt«, at FUEL er årsagen til, at tilgangen til erhvervsuddannelserne er steget til 28,6 procent i 2020.

FUEL-projektleder Andreas Bøhl Stenbæk-Larsen har svært ved at få armene ned over tallene:

- Vi kan naturligvis ikke tage hele æren for det, men der er virkelig arbejdet for sagen, siger han.

Projektlederen lægger ikke skjul på, at det har været hårdt arbejde at nå dertil, og at parterne har brugt meget tid og megen energi på at finde hinanden. I dag taler parterne i projektet om, at der via FUEL-projektet er kommet et helt nyt samarbejde og vilje til dialog mellem det lokale erhvervsliv, kommunen og uddannelsesområdet.

- Parterne kendte ikke hinanden på forhånd, fordi vi hidtil har arbejdet i hver vores silo. Men i FUEL fandt parterne en afgørende respekt for hinandens kultur og tempo. Vi fandt blandt andet ud af, at grundskolen skal have god tid, mens virksomhederne er klar til at rykke fra dag ét. Og alligevel har de fundet hinanden, siger Andreas Bøhl Stenbæk-Larsen.

Siloer brudt ned Heidi Post Dam, rektor for U/Nord Frederikssund og formand for Campus Rådet, er enig:

- Siloerne er brudt ned, og der er skabt en ny gensidig respekt mellem uddannelserne, kommunen og erhvervslivet. Og så er erhvervslivet for alvor kommet ud af busken og har virkelig bidraget til udviklingen af ungdomsuddannelserne.

Brændende platform I erhvervsforeningen Frederikssund Erhverv har rådgiver Hans Peder Wagner fungeret som bindeled til foreningens knapt 240 medlemsvirksomheder. Han er stolt af, at det er lykkedes at engagere så mange virksomheder i FUEL - fra de mindste til de allerstørste i kommunen.

- Erhvervslivet har selv bidraget til »den brændende platform«, fordi vi for år tilbage ikke rigtig tog del i kompetenceudvikling af arbejdsstyrken. I FUEL er det lykkedes at få erhvervslederne med ind i tankegangen og få arbejdet på tværs af siloer og direktioner, siger Hans Peder Wagner.

Dialog mellem parter Virksomhederne har blandt andet taget initiativ til et ambassadørkorps af virksomheder, som kommer ud til skoleklasserne. Og det har været meget vigtigt, siger Heidi Post Dam, rektor på U/Nord:

- Grundskolen er fokuseret mod at aflevere de unge til gymnasiet og handelsskolen, hvor de skal bruge deres hoved og ikke deres hænder. Lærerne har ofte akademisk baggrund og kommer ikke fra en erhvervsskolebaggrund. Her har FUEL sørget for, at der er kommet nogle seje faglærte ud i grundskolen for at forklare, hvilke muligheder der er i erhvervsuddannelserne.

Kloge hænder Som noget nyt deltager elever blandt andet i "Kloge Hænder", hvor de unge ude på virksomhederne får mulighed for at prøve kræfter med forskellige typer håndværksfag - fra murer til smed og lagermedarbejder i Føtex.

- En af grundene til, at vi er gået med i Kloge Hænder, er, at vi har kraftigt brug for kvalificeret arbejdskraft, og en af måderne, vi kan få det på, er ved at få fat i de unge tidligt, siger Peter Kyster, direktør i 3Byg, tag & facade.

Nyt positivt syn Virksomhederne er også aktive på Campusdag XL, den årlige karrieredag for grundskole- og ungdomsuddannelses-elever, hvor cirka 2000 elever møder virksomhederne.

Summa summarum så svarer op mod 50 procent af eleverne på nogle fra Frederikssund Kommunes skoler, at de har fået et bedre og mere positivt indtryk af erhvervsuddannelserne efter deltagelsen i FUEL.

MakerVærker tager over Fra denne måned viderefører Frederikssund Kommune de gode erfaringer i et nyt projekt, MakerVærket, der som noget nyt også omfatter de videregående uddannelser og kulturinstitutioner som J.F. Willumsen-museet.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) har store forventninger til MakerVærket:

- MakerVærket skal være et Maker Space for både grundskoler, ungdomsuddannelser, og virksomheder. En af grundstenene er den samarbejdsform, som vi har lært at håndtere gennem FUEL, nemlig den tætte kobling mellem virksomheder, uddannelser og kommunen. Det tætte samarbejde gør, at vi sammen kan styrke og kvalificere de unges valg af uddannelse, styrke virksomhederne i kommunen samt gøre både grundskoler og ungdomsuddannelser meget mere orienteret mod erhvervslivet, siger han.