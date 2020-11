Send til din ven. X Artiklen: EU-bevægelse har digitalt møde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EU-bevægelse har digitalt møde

Frederikssund - 23. november 2020

Frederiks Så er der digitalt møde hos 'Folkebevægelsen mod EU'.

"Coronapandemien har spændt ben for Folkebevægelsen mod EUs komite for Frederikssund og Egedal Kommuner, der har betydet, at tre arrangementer i år er blevet aflyst. Derfor inviterer vi igen til det traditionelle offentlige julemøde, men dette fjerde arrangement bliver gennemført på en anden måde, end vi havde planlagt det. Vi gennemfører mødet digitalt, torsdag 3. december fra 19.30," skriver Folkebevægelsen mod EU i en pressmeddelelse og fortsætter:

"Vi har inviteres formanden Susanne Dyre-Greensite for 'Folkebevægelsen mod EU' til at komme med et digitalt oplæg. Hun vil blandt andet sige noget om: Den alvorlige coronapandemi og det budget som EU har lagt for de næste syv år."

Alt, du skal gøre for at se med, er at gå ind på Folkebevægelsen mod EU's Facebookside.

Jk