Casper Pedersen, Kyndby Huse, er nummer seks på Enhedslistens partiliste i Nordsjællands Storkreds. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: EL-kandidat: Vi har brug for anden vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EL-kandidat: Vi har brug for anden vej

Frederikssund - 12. maj 2019 kl. 07:03 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

45-årige Casper Pedersen fra Kyndby Huse ved Frederikssund, der er opstillet som nummer seks på Enhedslistens partiliste i Nordsjællands Storkreds, glæder sig over, at der er udskrevet folketingsvalg, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det, synes jeg, er rigtig dejligt, for der er brug for en ny regering. Vi har brug for at gå en anden vej, end den, der er blevet anvist at denne her regering - og i virkeligheden også af de forrige, siger han, som sad i byrådet for Enhedslisten i Gladsaxe fra november 2015 til maj 2016, hvor han flyttede til Frederikssund Kommune og opstillede til kommunevalget i 2017, men ikke blev valgt.

For Casper Pedersen er det helt klart miljøet, som er et af folketingsvalgets vigtigste temaer.

- Der er nogle store ting, der ikke er på plads - den måde vi behandler vores natur og dyr på; senest med pesticider i vores grundvand, der kan have været der længe - nogle steder kan man ikke drikke vandet. Det er frygteligt. Og på samme måde tab af biodiversitet, som også skyldes fortidens synder, og der ikke er sat hårdt nok ind på at få rettet op på den slags, forklarer Enhedslistens kandidat.

Casper Pedersen er uddannet pædagog, og det fylder rigtig meget i hans perspektiv, hvilke rammer, børn og unge bliver tilbudt i hverdagen.

- Det er ikke så lang tid siden, at en masse forældre gik på gaden for at vise deres utilfredshed med, at deres børn ikke havde nogle voksne at gå til, mens de var i daginstitution. Det er endnu et symptom på, at velfærdsstaten er under pres - og nogle steder under afvikling. Det med at pædagoger, sygeplejersker, jordmødre og sosu'er løber for stærkt og kommer hjem med dårlig samvittighed over, at vi ikke rigtig kan udføre det, vi gerne vil, i vores job, fordi pengene er gået til skattelettelser, påpeger han, der tilføjer, at det set med hans øjne skubber til sammenhængskraften i samfundet.

- Når man synes, man betaler sin skat og ikke får noget for pengene. Nogle virksomheder betaler ikke skat, fordi de ikke vil eller snyder, og der mangler nogle til at kontrollere, fastslår han, der mener, at jagten på effektiviseringer og besparelser har gjort skatteområdet til et kæmpe tag selv bord.

Ifølge Casper Pedersen går det hårdt ud over flygtninge og indvandrere, når sammenhængskraften svækkes, for eksempel børnene på Udrejsecenter Sjælsmark.

- Det skal vi gøre bedre og meget mere humant. Grunden til, at jeg gik ind i politik, er, at det frihedsbegreb, mange snakker om, er for snævert. Man har »frihed« til at være som alle andre, men er man for syg til arbejdsmarkedet, skal man have tæsk, og har man en anden hudfarve, er man ikke god nok til at være her. Men frihed må gælde alle, uanset seksuel orientering, religion os så videre, siger Casper Pedersen.