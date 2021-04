EL: Nye motorveje vil flytte folk fra S-tog over i biler

- Vi har aldrig været fortaler for motorveje. Man får det, man investerer i. Hvis man laver sidste etape af Frederikssundmotorvejen, vil man rykke folk fra S-toget over i bilen. Vi har i forvejen massiv trængsel på vejnettet, og det vil bare blive forstærket og øge presset på trafikken i centrum af hovedstaden, siger Rasmus Vestergaard Madsen (EL), der er stedfortræder for sygemeldte Henning Hyllested i Folketingets transportudvalg.

- Der er klart brug for flere og hurtigere tog. Punktlighed er fuldstændig afgørende for, at folk vil vælge den kollektive trafik, forklarer Rasmus Vestergaard Madsen, der kalder det oplagt at etablere BRT-linjer i Hillerød, Helsingør og måske Frederikssund.

- Det har været strategien i 60 år at bygge motorveje for at komme trængsel til livs. Men vi har brug for at gøre noget andet, forklarer transportpolitikeren, der mener, at et år med corona og hjemmearbejde vil føre til flere hjemmearbejdspladser i fremtiden, så der bliver mindre pres på vejene i myldretiden til gavn for bilister og erhvervsliv.