E-sportklub indvier nye lokaler

I Frederikssund Esport kan de unge lave det, de elsker allermest; at sidde foran computeren og spille Counter Strike, Fortnite, Valorant eller et af de andre populære online gamingspil. Foreningen er knap halvandet år gammel og har derfor siden starten været ramt af coronarestriktioner.

Men det har ikke forhindret formand Søren Weimann i at få stablet en organisation med 16-17 voksne på benene, som nu hver hverdagsaften er trænere for de unge spillere.

Ved indvielsen deltog - foruden foreningen egne medlemmer og trænere - blandt andre også borgmester John Schmidt Andersen (V) samt Jesper Wittenburg (S). Anne Sofie Uhrskov (V), formændene for de to udvalg, der har støttet projektet.

- Det er godt at se, at det gamle Klub Nord er blevet brugt til noget. Det har krævet stor ihærdighed og vedholdenhed at få klubben op at stå. Jeg er dybt imponeret over den styrke og frivillighed, der har bragt jer hertil. Stort tillykke til jer, sagde borgmester John Schmidt Andersen i sin tale.