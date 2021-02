Da E-on indførte nye afgifter for fjernvarme, vakte det stor kritik fra mange kunder. Nu har energigiganten taget kundernes klager til sig. Foto: Allan Nørregaard

E-ON tager kritikken til sig: Nu får kunderne penge tilbage

Efter flere borgere har udtrykt frustrationer over eksplosion i fjernvarmeregningerne, tager energigiganten E-ON nu kundernes ord til sig.

Frederikssund - 11. februar 2021 kl. 15:30 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

De ualmindeligt høje regninger for fjernvarme, mange borgere i Frederikssund har måtte betale det forgangne år, vil nu komme borgerne til gode. Energigiganten E-ON har nemlig, efter kritik fra kunderne, besluttet at gøre 2020 til et a conto år, således at der vil blive samlet op på, hvor meget for meget, eller for lidt, den enkelte husstand har betalt det sidste år.

Det fremgår af en korrespondance mellem energigiganten og Forsyningstilsynet, som Lokalavisen har fået aktindsigt i.

"EON har taget indvendingen til sig. Vi ændrer derfor tariferingen således, at 2020 anses for et a conto år," skriver E-ON blandt andet i et brev til Forsyningstilsynet ved årsskiftet.

Fordoblede regninger Efter E-ON i slutningen af 2019 bebudede, at man fremover ville opkræve en særskilt afgift af kunderne, hvis deres returvand har en for høj temperatur, og at temperaturen på vandet ville have en afgørende betydning for afgiftens størrelse, har flere borgere berettet om varmeregninger, der var steget markant, i nogle tilfælde næsten fordoblede.

Det skabte røre og afledte stor utilfredshed blandt de godt 60 procent af E-ONs kunder, der blev negativt påvirket af dette. Især fordi afregningen for 2020 tog udgangspunkt i data fra 2019 - altså året før, kunderne var klar over, deres returvands temperatur ville have en betydning for deres regninger, og de altså derfor ikke havde nogen mulighed for at optimere deres installationer. Med 2020 som a conto år betyder det for mange kunder, at de høje beløb, de har betalt, vil komme dem til gode. Om dette bliver i form af tilbagebetalinger eller ved besparelser på det kommende års regninger, vides dog ikke.

Sætter sagen i bero Forsyningstilsynet gik oprindeligt ind i sagen i midten af 2020, efter en lang række borgere havde henvendt sig, men nu da E-ON har meldt ud, at årsafregningen for afkøling i 2020 vil ske på baggrund af kundernes reelle afkøling i 2020, og ikke, som tidligere udmeldt, at anvende kundernes afkøling i 2019 som afregningsgrundlag for 2020, har tilsynet besluttet at sætte undersøgelsen af energigiganten i bero.

"Tilsynets vurdering er ikke færdiggjort og sættes midlertidigt i bero med EONs seneste udmelding om ændringer med henblik på at afvente sagens videre udvikling," står der blandt andet i en mail fra tilsynet til E-ON.

Tilsynet understreger dog også, at det ikke udelukkes, at den påtænkte ændring vil skabe nye problemstillinger, som er relevante for Forsyningstilsynet at se på. "Forsyningstilsynet afventer således udviklingen og vil i forlængelse af selskabets gennemførelse af ændringer i tariffen herefter vurdere grundlaget for at fortsætte sagen," slutter de mailen til E-ON af.

Det fremgår ikke, om E-ON påtænker fremadrettet at fortsætte med tidligere udmeldte model, hvor der beregnes på baggrund af de seneste 12 måneder, eller om det også fremadrettet vil være med a conto betalinger og så en endelig årsafregning.

E-ON har lovet at vende tilbage med en kommentar til Lokalavisen.