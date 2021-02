"Vi har forsøgt at lytte til og imødekomme kunderne," fortæller head of PR og Public Affairs hos E-ON om energigigantens nye model for regninger.På billedet ses varmeværket i Frederikssund ved et åbent hus-arrangement tilbage i 2015. Foto: Allan Nørregaard

E-ON efter kritik: Nu ændrer vi modellen

Et klimahensyn

Tilbage i 2019 varslede E-ON, at man fremover ville opkræve en særskilt afgift af kunderne, hvis deres returvand har en for høj temperatur, og at temperaturen på vandet ville have en afgørende betydning for afgiftens størrelse. For godt 60 procent af energigigantens kunder betød det voldsomme stigninger i varmeregningerne, især fordi afregningen for 2020 tog udgangspunkt i data fra 2019 - altså året før, kunderne var klar over, deres returvands temperatur ville have en betydning for deres regninger, og de altså derfor ikke havde nogen mulighed for at optimere deres installationer.