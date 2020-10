Et stort flertal i Frederikssund Byråd har givet Andelslandsbyen Kyndby Huse kommunegaranti for et lån til 27,3 millioner kroner til en stor varmepumpe med anlæg, som nogle byrådsmedlemmer kritiserer for at være for en dyr og dårlig løsning. Foto: THOMAS OLSEN

Dyrt projekt til varme får lånegaranti

Frederikssund - 05. oktober 2020 kl. 05:55 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Til trods for en meget dårlig kreditvurdering har AB Kyndby Huse fået opbakning fra et stort politisk flertal i Frederikssund Byråd til, at kommunen giver lånegaranti til et varmeprojekt til 27,3 millioner kroner, som et endnu ikke stiftet selskab Kyndby Huse Varmeforsyning A/S vil etablere, og med en provision på 3,8 procent.

Det skete ved seneste byrådsmøde, der foregik over Skype på nettet på grund af coronarestriktionerne.

15 stemte for, nemlig Venstres byrådsgruppe på ni sammen med fem socialdemokrater og Pelle Andersen-Harild (EL), mens de to konservative, Ole Frimann (SF), Maria Katarina Nielsen (R) og Inge Messerschmidt (DF) stemte imod, og Anne-Lise Kuhre (S) og Poul Erik Skov Christensen (S) undlod.

Beboerne i Kyndby Huses 158 boliger har siden 1960'erne fået varme fra Kyndbyværket, der oprindelig fik opført husene som medarbejderboliger, men solgte dem fra for 18 år siden. Kyndbyværket har meddelt, at varmeforsyningen nedlægges per 31. december 2020. Byen skal derfor have etableret en alternativ forsyning.

AB Kyndby Huse-beboerne har besluttet at etablere en traditionel luft til vand varmepumpe med tilhørende nyt distributionsanlæg, og de har søgt kommunen om garanti for et lån på 27,3 millioner kroner hos KommuneKredit.

