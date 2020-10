Dyrehandel bliver til kontor- og klinikfællesskab

- Derfor fik jeg ideen til et anderledes koncept, hvor virksomheder kan indgå i et unikt fællesskab i huset på Roskildevej. Vores ønske har været at udvikle en eksklusiv løsning til både liberalt erhverv og til behandlere, så det blev attraktivt for flere selvstændige at komme ud af privatboligen.

I Flexhuset.dk er det muligt at leje et lokale på faste vilkår, ligesom det er muligt at leje et lokale på timebaseret vilkår. Der kan bookes online. Det er nemt og fleksibelt, og Henriette Lykke Nielsens ide har netop været at gøre det let for nye virksomheder at etablere sig i Flexhuset.dk med mulighed for at vokse over tid.